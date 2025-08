Kích cầu tiêu dùng, tạo đà tăng trưởng

Người dân đến mua sắm tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế

Kích thích sức mua

Từ đầu năm 2025, Chính phủ đã giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số nhóm ngành hàng, dịch vụ đến ngày 30/6. Ngày 17/6 vừa qua, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết để giảm 2% thuế VAT áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết năm 2026. Nghị quyết này mở rộng các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% được giảm xuống 8% đã góp phần tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng nội địa.

Chị Nguyễn Thị Tiên (KQH Bàu Vá, phường Thủy Xuân) chia sẻ: Nhiều người nghĩ mức giảm 2% về thuế VAT là rất nhỏ nhưng nếu tính trên tổng chi tiêu hàng tháng của mỗi gia đình cũng tiết kiệm được khoản tiền đáng kể. Với chị Tiên, việc giảm 2% thuế VAT sẽ giúp nhiều gia đình cân đối tài chính, có điều kiện mua sắm thêm hàng hóa cùng với số tiền định mức chi tiêu hàng tháng của họ như trước đây.

Để kích thích người tiêu dùng mua sắm, các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn đang triển khai nhiều hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm, như giảm giá, tích điểm, tặng quà, bán hàng đồng giá… Các đơn vị, nhà phân phối bán lẻ cũng tăng cường nguồn hàng thiết yếu, phong phú, chất lượng với giá cả ổn định.

Giám đốc Siêu thị Go! Huế, bà Phạm Thị Thu Trang cho biết, từ nay đến cuối năm 2025, đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể như chương trình “Dành cho phái đẹp”, “Tựu trường” diễn ra trong tháng 8 và 9; chương trình “Tự hào hàng Việt” và "Mùa Haloween" diễn ra trong tháng 10; chương trình “Ngày Nhà giáo”; “Mùa Noel” và “Tri ân khách hàng” trong tháng 11 và 12… với hàng nghìn sản phẩm được giảm giá từ 20 đến 49% và tặng phiếu mua hàng, quay số trúng thưởng…

Siêu thị Co.opmart Huế cũng thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp, phân phối để đạt được nguồn giá tốt, hỗ trợ chương trình giảm giá, khuyến mại cho người tiêu dùng hầu hết các tháng trong năm. Hệ thống siêu thị này còn chú trọng đẩy mạnh các chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết nối, hỗ trợ các mặt hàng OCOP từ các địa phương vào siêu thị trưng bày, mua bán…

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên với 3 lĩnh vực chính là tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và đầu tư công. Ngày 4/4/2025, Bộ Công thương ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT về tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Theo đó, Bộ Công thương giao các sở, ngành chức năng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng từ 12 đến 22% so với năm 2024.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, cùng với thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước, Sở Công thương đã ban hành kế hoạch, phối hợp triển khai chương trình xúc tiến thương mại trong nước và chương trình quảng bá sản phẩm Huế gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025.

Theo Sở Công thương, quy mô hàng hóa nội địa tại TP. Huế đang được mở rộng, sức mua của người tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng hướng đến các sản phẩm thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và mua sắm trực tuyến.

Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ở TP. Huế ước đạt 31.961,5 tỷ đồng, tăng 16,04% so với cùng kỳ năm trước và đạt 46,3% so với kế hoạch đề ra; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 22.572,3 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 46,9% kế hoạch.

TP. Huế hiện có nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng nên giá cả hàng hóa không có biến động lớn. Cùng với ổn định nguồn cung, các biện pháp bình ổn giá cũng được triển khai kịp thời, góp phần ổn định thị trường. Đáng kể nhất, hàng loạt chuỗi sự kiện thương mại, văn hóa, gắn với Năm Du lịch quốc gia Huế 2025 đã triển khai, như chương trình Mùa khuyến mại hè Huế 2025; hội chợ hàng Việt 2025 - Tôn vinh sản phẩm OCOP… góp phần ổn định giá cả hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, du khách.

Từ nay đến cuối năm 2025, Sở Công thương sẽ phối hợp ban, ngành, đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện như: Hội nghị kết nối cung cầu với các tỉnh, thành nhằm quảng bá hàng hóa nông, lâm sản chủ lực và OCOP địa phương gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn…; tổ chức hội chợ thương mại - du lịch quốc tế; chương trình triển lãm hàng hóa nông, lâm - thủy sản năm 2025... Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình mua sắm đêm tại chợ truyền thống Huế; lễ hội ẩm thực tại chợ Đông Ba; tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; quảng bá, giới thiệu sản phẩm Huế, sản phẩm OCOP trên nền tảng mạng xã hội; phát động chương trình khuyến mại mùa mua sắm dịp cuối năm…