Không gian trải nghiệm: Điểm hẹn mới của khách du lịch

Du khách trực tiếp in mộc bản, trải nghiệm một công đoạn của nghệ thuật tranh dân gian tại không gian 23 - 25 Lê Lợi.

Khi văn hóa được kể bằng trải nghiệm

Những ngày hè, không gian trải nghiệm tại Làng Huế luôn rộn ràng tiếng cười của học sinh. Trên những chiếc bàn nhỏ, từng đôi tay chăm chú hoàn thiện chiếc nón lá, cánh diều hay những cánh hoa giấy Thanh Tiên dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Mỗi sản phẩm được làm ra gắn với một câu chuyện. Chiếc nón gắn với đời sống người Huế, hoa giấy Thanh Tiên mang theo những ước vọng bình an, cánh diều gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Với học sinh, việc trực tiếp làm sản phẩm khiến những câu chuyện về văn hóa trở nên dễ tiếp cận. Các em được cầm vật liệu, làm từng công đoạn, có khi phải làm lại nhiều lần mới hoàn thiện được sản phẩm.

“Em thấy thú vị vì trước đây chỉ nhìn thấy những sản phẩm này, giờ được tự tay làm mới hiểu một sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn. Các cô chú còn kể thêm về nguồn gốc của nghề nên em nhớ lâu hơn”, Hoàng Nguyễn Linh Chi, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu về nghề, khách có thể tự tay hoàn thiện một sản phẩm và mang về làm kỷ niệm. Với khách quốc tế, đây là cơ hội tiếp cận văn hóa địa phương.

Một cánh diều, chiếc nón hay bông hoa giấy do chính tay mình thực hiện có thể chưa thật hoàn hảo, nhưng lại tạo ra một ký ức riêng về Huế. Người tham gia nhớ về địa điểm, người hướng dẫn và câu chuyện mình đã được nghe trong lúc thực hành.

Hanaé, du khách Pháp, chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm rất khác so với những nơi tôi từng đến. Tôi được tự tay làm sản phẩm và hiểu thêm về văn hóa địa phương. Tôi nghĩ nhiều du khách quốc tế sẽ yêu thích những hoạt động như thế này”.

Những điểm hẹn hấp dẫn

Cùng với những không gian trải nghiệm nghề tại Làng Huế, nhiều cơ sở kinh doanh ở Huế đang tìm cách đưa chất liệu văn hóa vào các hoạt động phục vụ du khách. Nhiều nghề thủ công quen thuộc xuất hiện trong quán cà phê, workshop và các không gian sáng tạo.

Tại Hội Cà phê nằm trên đường Chi Lăng, bên cạnh thưởng thức cà phê, khách có thể thử làm nón lá, phấn nụ, lồng đèn, hoặc các sản phẩm thủ công dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Hoạt động được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm khách, đặc biệt là người trẻ và khách du lịch muốn tìm một trải nghiệm mang dấu ấn địa phương.

Trần Thị Minh Tâm, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Em thích những địa điểm như Hội Cà phê vì cảm giác khá thoải mái. Những hoạt động trải nghiệm cũng khiến chuyến đi có thêm một kỷ niệm riêng, chứ không chỉ đi tham quan rồi rời khỏi địa điểm”.

Tại Ngự Uyển Tàng Văn nằm trên đường Xuân 68, du khách có thể tham gia nhiều workshop gắn với văn hóa truyền thống như in tranh mộc bản, in sáp ong trên giấy dó, làm bánh cung đình… Các hoạt động có sự góp mặt của nhiều nghệ nhân, người thực hành văn hóa đến từ nhiều địa phương. Mỗi workshop mang một chất liệu riêng, giúp du khách hiểu thêm về kỹ thuật thủ công qua chính thao tác của mình.

Anh Ngô Quý Đức, người tổ chức workshop tại Ngự Uyển Tàng Văn cho biết: “Các workshop được xây dựng nhằm tạo không gian để nghệ nhân chia sẻ kiến thức, đồng thời giúp công chúng tiếp cận văn hóa truyền thống gần gũi hơn. Với nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên, tôi mong muốn nơi đây sẽ trở thành một điểm hẹn dành cho những du khách muốn dành thời gian tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Huế”.

Điểm chung của các không gian trải nghiệm là tạo cơ hội để khách chủ động tham gia. Một buổi workshop có thể diễn ra trong vài giờ, nhưng khoảng thời gian ấy đủ để người tham gia quan sát, thực hành, trò chuyện với người địa phương và tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Với người làm nghề, đây là cơ hội giới thiệu kỹ thuật và sản phẩm; với du khách, đó là trải nghiệm thú vị trong lịch trình khám phá Huế.