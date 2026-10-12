Việt Nam-Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Hoạt động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất và tăng cường kết nối hệ sinh thái công nghệ, đầu tư và đổi mới sáng tạo hai nước. Đây cũng là hoạt động tiếp nối Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo và VASEA, được ký ngày 10/8/2026 tại Đại học Công nghệ Sydney, trong khuôn khổ Diễn đàn Tech Connect Việt Nam-Australia 2026.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Hợp tác quốc tế cần đóng góp vào quá trình này bằng việc giúp doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo tiếp cận tri thức, phát triển nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ. Qua mỗi dự án, các bên cần có thêm khả năng tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam và Australia có những điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện mục tiêu này. Việt Nam có nhu cầu ứng dụng công nghệ rộng lớn, đội ngũ kỹ sư và các doanh nghiệp đang tích cực mở rộng hoạt động quốc tế. Australia có các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà các đối tác Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối. Khi kết hợp được các nguồn lực đó trong những dự án cụ thể, hai bên có thể cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và tìm kiếm thị trường mới.

Để thúc đẩy hợp tác công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, mở rộng cơ hội thị trường và đầu tư cho doanh nghiệp công nghệ số, Thứ trưởng đề nghị cần gắn nghiên cứu, phát triển sản phẩm với đào tạo nhân lực. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần cùng tham gia từ khi xác định bài toán, kết hợp nghiên cứu với yêu cầu thị trường và chuẩn bị đội ngũ phát triển, vận hành công nghệ. “Hợp tác AI cần chú trọng chất lượng dữ liệu, độ tin cậy và khả năng kiểm soát kết quả; hợp tác bán dẫn có thể tập trung vào thiết kế chip, kiểm chứng thiết kế, hỗ trợ sản xuất thử và đo kiểm, phù hợp nhu cầu, năng lực và nguồn lực của các bên”, Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp các đơn vị liên quan sẵn sàng tham gia, lựa chọn dự án ưu tiên theo khả năng tiếp cận dữ liệu, điều kiện thử nghiệm, năng lực, nguồn lực và khả năng thương mại hóa.

Tại sự kiện, bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp Australia rất quan tâm đến tương lai số của Việt Nam, đặc biệt là những cơ hội thúc đẩy lĩnh vực như bán dẫn, AI, an ninh mạng… Đồng thời, các doanh nghiệp Australia mong muốn tham gia hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong trao đổi, trang bị kiến thức về công nghệ và đầu tư.

Cũng theo bà Renee Deschamps, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng số đều dựa trên nền tảng hạ tầng hạ tầng số cũng như hệ thống dữ liệu, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số. Do đó, phải đầu tư, hỗ trợ cho các doanh nghiệp để từ chuyển đổi số sẽ đem lại lợi ích cho đông đảo người dân và toàn bộ nền kinh tế. Đây cũng là định hướng quan trọng cho phát triển bền vững của hai quốc gia trong tương lai.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, hợp tác công nghệ cần sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, chuyên gia cùng các đối tác về đầu tư và thị trường. Diễn đàn là dịp để các bên trực tiếp trao đổi nhu cầu, giới thiệu năng lực và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Một trong những trọng tâm của Diễn đàn là tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với thị trường và đối tác Australia. Đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp và năng lực công nghệ; tìm kiếm đối tác kinh doanh, công nghệ và đầu tư; trao đổi nhu cầu thị trường và hình thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Khoảng 10 sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam và của Australia sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Diễn đàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp quảng bá sản phẩm và kết nối với các đối tác, chuyên gia và nhà đầu tư.

Thông qua mạng lưới chuyên gia, viện trường, doanh nghiệp và các tổ chức của Australia, doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận tri thức, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đối tác và cơ hội đầu tư, hỗ trợ phát triển sản phẩm, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Diễn đàn Hợp tác đầu tư, phát triển Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam-Australia thúc đẩy kết nối cơ quan quản lý-viện trường-doanh nghiệp-nhà đầu tư, tạo điều kiện hình thành các hoạt động hợp tác từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến chuyển giao, thương mại hóa và đầu tư. Các lĩnh vực AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo được xác định là những trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nền tảng V-bridge, được Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp Tập đoàn FPT và VASEA xây dựng đã được ra mắt. Đây là nền tảng hướng tới hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghệ Việt Nam-Australia.

https://nhandan.vn/viet-nam-australia-thuc-day-hop-tac-cong-nghe-so-va-tri-tue-nhan-tao-post994595.html