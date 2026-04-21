Cuba khẳng định thiện chí trong thiết lập đối thoại với Mỹ

ClockThứ Năm, 23/04/2026 15:39
Ngày 22/4, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel đã tái khẳng định thiện chí của Chính phủ Cuba trong việc thiết lập đối thoại với Mỹ để tìm kiếm điểm chung.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Xinhua) 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Opera Mundi của Brazil, ông Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba không muốn đối đầu với Mỹ, mà mong muốn một mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trong đó có y tế, đầu tư, khoa học và di cư.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết, Cuba đã nỗ lực khởi xướng đối thoại với Mỹ, đồng thời lưu ý đây là một quá trình lâu dài và phải tuân thủ lịch trình thảo luận. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh Cuba luôn sẵn sàng đối thoại với Mỹ, dựa trên khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định rằng quốc gia vùng Caribe này luôn kiên định bảo vệ nền độc lập của mình. Theo học thuyết “chiến tranh của toàn dân”, Cuba duy trì sự chuẩn bị phòng thủ, chứ không phải tấn công, để tránh và ứng phó những tình huống bất ngờ.

Ngoài ra, ông Miguel Díaz-Canel tái khẳng định việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là nguyên tắc thiết yếu, nêu rõ rằng những chuyển đổi kinh tế hiện tại không hàm ý khôi phục chủ nghĩa tư bản. Ông Miguel Díaz-Canel chỉ ra rằng, Cuba đang thúc đẩy chiến lược phân quyền và tự chủ doanh nghiệp để vực dậy nền kinh tế đang trong tình trạng khó khăn hiện nay.

Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro, ngày 20/4, xác nhận rằng mới đây đã diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức của Cuba và Mỹ tại thủ đô La Habana.

Ngày 18/4, Chính phủ các nước Brazil, Mexico và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Cuba cũng như tiến hành các cuộc đối thoại "chân thành và tôn trọng" với quốc đảo Caribe này.

