Sinh viên Việt Nam thành tâm điểm chiến lược AI của các tập đoàn công nghệ

Google, OpenAI phổ cập AI đến sinh viên Việt Nam

Ngày 8/10 vừa qua, Google đã triển khai chương trình ưu đãi một năm sử dụng miễn phí gói Google AI Pro dành cho sinh viên Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Google áp dụng ưu đãi AI toàn diện cho một quốc gia tại châu Á - Thái Bình Dương.

Có hơn 90% sinh viên Việt Nam sử dụng AI trong học tập. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Google, 92% sinh viên Việt Nam hiện đã sử dụng AI trong học tập, chủ yếu để ôn thi, viết luận, tổng hợp tài liệu và sáng tạo nội dung. Chương trình miễn phí giúp người học truy cập Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, Gemini Live và Veo 3, cùng 2 TB dung lượng lưu trữ trên Google Drive, Gmail và Photos.

Đại diện hãng Google cho biết, mục tiêu là giúp sinh viên Việt Nam có thể sử dụng Gemini như “trợ lý học tập toàn diện”; cụ thể là hỗ trợ nghiên cứu, viết, thuyết trình và quản lý thông tin. Việc đăng ký diễn ra trực tuyến qua xác minh SheerID và không phát sinh phí trong 12 tháng đầu tiên.

Song song đó, Google cũng mở rộng các gói AI Plus và AI Pro cho người dùng cá nhân tại Việt Nam, giá từ 122.000 đồng đến 489.000 đồng/tháng. Các gói này cung cấp quyền truy cập vào công cụ Deep Research, mô hình Gemini 2.5 Pro và khả năng tạo video bằng Veo 3, đồng thời tích hợp AI trực tiếp trong Gmail, Docs và Sheets.

Theo Decision Lab, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia sử dụng NotebookLM nhiều nhất thế giới, cùng Ấn Độ và Nhật Bản. Điều này cho thấy nhóm người dùng trẻ trong nước đang dẫn đầu khu vực về tốc độ tiếp nhận và sáng tạo với AI.

Ngay sau Google, OpenAI cũng công bố gói ChatGPT Go - lựa chọn phổ thông với giá 132.000 đồng/tháng (đã gồm VAT), thấp hơn gần bốn lần so với gói ChatGPT Plus quốc tế.

ChatGPT Go cho phép người dùng trải nghiệm mô hình GPT-5, tạo ảnh, tải tệp và ghi nhớ hội thoại, với giới hạn sử dụng cao hơn gấp 10 lần bản miễn phí.

Theo OpenAI, Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia châu Á có lượng người dùng ChatGPT cao nhất, tăng gấp ba lần trong vòng một năm. Việc ra mắt gói Go được xem là bước đi chiến lược để mở rộng tệp người dùng trẻ, sinh viên và người sáng tạo nội dung.

Microsoft và các đối thủ cùng chạy đua thị trường Việt

Song song đó, Microsoft cũng tăng tốc với Copilot Pro gói AI giá 510.000 đồng/tháng, cho phép người dùng Việt truy cập mô hình GPT-5 và công cụ tạo ảnh DALL·E trong ứng dụng Microsoft Designer. Copilot được tích hợp trực tiếp vào Word, Excel và PowerPoint, giúp tóm tắt tài liệu, viết nội dung, và hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Ở phân khúc chuyên sâu, các nền tảng như Perplexity và Claude cũng đã triển khai gói Pro tại Việt Nam với mức phí khoảng 530.000 đồng/tháng, hướng đến người dùng cần khả năng tra cứu thời gian thực và suy luận mở rộng.

Tuy nhiên, không chỉ có các “ông lớn” nước ngoài, AI nội địa cũng đang khẳng định vị thế. Theo báo cáo của Decision Lab, hai nền tảng AI Hay và Kiki của Việt Nam lọt top 10 công cụ AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, vượt qua cả một số nền tảng quốc tế như Perplexity và Claude.

AI Hay được phát triển bởi kỹ sư Việt, kết hợp giữa mạng xã hội và AI tạo sinh, cho phép người dùng vừa học tập, vừa giải trí. Nền tảng này ghi nhận một triệu lượt sử dụng chỉ trong ngày đầu ra mắt tính năng dự đoán kết quả đại học, nhờ khả năng hiểu tiếng Việt tự nhiên và phản hồi theo bối cảnh văn hóa địa phương.

Trong khi đó, Kiki, trợ lý ảo của Zalo AI đang mở rộng ứng dụng trên ô tô và thiết bị gia dụng thông minh, hướng đến trải nghiệm AI gần gũi, phục vụ nhu cầu giao tiếp, điều khiển và tra cứu thông tin của người Việt.

Theo các chuyên gia, ưu thế của AI Việt nằm ở khả năng bản địa hóa ngôn ngữ và văn hóa, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn so với các nền tảng quốc tế vốn chủ yếu huấn luyện bằng tiếng Anh. Dự án ViGen, bộ dữ liệu tiếng Việt quy mô lớn sắp công bố được kỳ vọng sẽ giúp nâng chất lượng mô hình AI nội địa, hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu khoa học trong nước.

Với cuộc đua trên, Việt Nam đang trở thành thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu hóa AI, khi cả Google, OpenAI, Microsoft và các startup nội địa đều coi đây là “phòng thí nghiệm” người dùng trẻ.

Từ ChatGPT Go giá rẻ, Gemini miễn phí cho sinh viên đến Copilot Pro tích hợp trong Microsoft Office, các sản phẩm AI đang tiến gần hơn với đời sống hàng ngày của hàng triệu người Việt.

Theo đánh giá của các chuyên gia ngành giáp dục, việc phổ cập AI tạo cơ hội lớn cho giáo dục, năng suất và sáng tạo, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về khung pháp lý, bảo mật và đạo đức công nghệ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc hình thành xã hội số dựa trên trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.