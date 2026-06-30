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Thế giới

Việt Nam và Hàn Quốc nỗ lực đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD năm 2026

ClockThứ Ba, 30/06/2026 09:07
Ngày 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 thăm, giao lưu tại Hàn QuốcViệt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quản lý lao động việc làm và di cư bền vữngHàn Quốc, Việt Nam thảo luận tăng cường hợp tác năng lượng, thương mại

 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Choi Young Sam vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Điểm lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Choi Young Sam tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025 (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (tháng 4/2026); đồng thời hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước ngày càng được mở rộng, qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Thủ tướng tin tưởng rằng nền tảng quan hệ vững chắc giữa hai nước thời gian qua sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thời gian tới; đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đường sắt đô thị, thành phố thông minh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa và hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa; mở rộng lĩnh vực giao lưu nhân dân thông qua việc tăng thêm hạn ngạch và các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam mà Hàn Quốc có nhu cầu như công nghệ thông tin, dịch vụ, điều dưỡng, đóng tàu; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân hai nước.

Bày tỏ tán thành với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực mới mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, bán dẫn, năng lượng tái tạo, điện khí LNG, trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng; nhấn mạnh Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy và là người bạn đồng hành với Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045.

Đại sứ Choi Young Sam mong muốn phía Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc yên tâm đầu tư và sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành hữu quan Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/viet-nam-va-han-quoc-no-luc-dat-muc-tieu-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-100-ty-usd-nam-2026-post972232.html

Theo nhandan.vn
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