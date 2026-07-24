Nhà mạng chính thức tắt sóng 2G từ hôm nay (15/9)

Viettel hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G

Trước đó, từ ngày 16/9/2024, các nhà mạng đã dừng phục vụ thuê bao dùng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G (2G only).

Việc dừng phát sóng mạng 2G không chỉ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tần số. Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện, nhằm tập trung nguồn lực cho các mạng băng rộng di động tốc độ cao.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn VNPT vừa thông tin chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, khép lại hành trình hàng thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Đối với mạng Viettel, toàn bộ khách hàng được chuyển sang hạ tầng 4G/5G mà doanh nghiệp này đã chuẩn bị vùng phủ, thiết bị và các chương trình hỗ trợ trong 2 năm qua. Nhiệm vụ của 2G là phổ cập liên lạc thoại tới toàn dân, đến nay đã hoàn thành trọn vẹn.

Hiện, vùng phủ 4G của Viettel đã đạt 99,7% dân số, vượt trên độ phủ của mạng 2G trước đây (điều kiện tiên quyết để tắt 2G là vùng phủ thay thế phải rộng hơn vùng phủ cũ). Hạ tầng 5G cũng mở rộng nhanh khi Viettel đặt mục tiêu năm 2026 đạt khoảng 50.000 vị trí trạm, phủ 97% dân số.

Bảo đảm hỗ trợ khách hàng

Để hỗ trợ khách hàng, Viettel triển khai đồng bộ các phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G. Theo đó, số thuê bao còn và cần chuyển lên thoại 4G/5G giảm mạnh từ 9,3 triệu vào cuối năm 2025 xuống còn khoảng 750.000 tính đến ngày 15/9/2026 - tức gần 8,6 triệu thuê bao được đưa lên công nghệ mới chỉ trong hơn 8 tháng.

Đến thời điểm tắt sóng 2G hôm nay, 99% khách hàng Viettel đã sử dụng đầy đủ thoại và dữ liệu trên mạng 4G/5G. Chỉ 1% còn lại, Viettel tiếp tục các chương trình ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi sau khi tắt trạm, bảo đảm tất cả các vấn đề của khách hàng đều được giải quyết triệt để.

Viettel đã thiết kế các giải pháp riêng cho từng trường hợp khách hàng. Với khách hàng đã có máy 4G nhưng chưa rõ máy mình có nghe gọi trên mạng 4G hay không, Viettel xây dựng công cụ tra cứu qua tin nhắn (KT gửi 191) và trang hướng dẫn, (viettel.vn/batvolte), tổng đài 198 chỉ dẫn cách bật tính năng theo từng dòng máy.

Với khách hàng dùng máy chưa hỗ trợ thoại trên mạng 4G, có thể cài đặt ứng dụng Vcall như một giải pháp tạm thời để giữ được liên lạc bình thường. Viettel có chính sách trợ giá điện thoại phím bấm hỗ trợ hoàn toàn các tính năng của mạng 4G.

Với khách hàng muốn chuyển sang điện thoại thông minh, Viettel phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình thu máy cũ đổi máy mới, giảm giá nhiều dòng smartphone 4G/5G kèm ưu đãi tặng phút gọi.

Tại các tỉnh, thành, Viettel phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời cử nhân viên đến tận nhà hướng dẫn những khách hàng cần hỗ trợ trực tiếp.

Khu vực một số đảo và các nhà giàn DK vẫn tiếp tục được duy trì mạng 2G nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G khi trở về đất liền sẽ không thể tiếp tục sử dụng trên mạng di động. Cán bộ và người dân công tác tại các khu vực này cần chuẩn bị thiết bị 4G/5G khi vào bờ để không bị gián đoạn liên lạc.

Lợi ích khi chuyển mạng 4G/5G

Nếu như cuộc gọi trên 2G thường phải chờ 5-7 giây mới đổ chuông, âm thanh rè và gần như không thể truy cập Internet trong khi gọi, thì trên 4G, cuộc gọi được kết nối chỉ trong 1-2 giây, âm thanh rõ như nói chuyện trực tiếp và người dùng vẫn có thể lướt web bình thường. Tỷ lệ rớt cuộc gọi cũng giảm 59% so với 2G.

Không chỉ nâng cao trải nghiệm, việc chuyển sang 4G/5G còn giúp tăng cường bảo mật cho người dùng. Mạng 2G được thiết kế từ đầu thập niên 1990 với cơ chế xác thực một chiều, tạo lỗ hổng để kẻ gian có thể dựng trạm phát sóng giả, ép điện thoại kết nối 2G và gửi các tin nhắn mạo danh nhằm lừa đảo. Với 4G và 5G, lỗ hổng này được khắc phục.

Đặc biệt, khi sóng 2G được dừng hoàn toàn, điện thoại không còn dò tìm và kết nối với mạng 2G, khiến các trạm phát sóng giả dựa trên công nghệ cũ không còn khả năng tiếp cận thiết bị.