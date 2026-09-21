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Thế giới

Ấn Độ chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu chạy bằng LNG đầu tiên

ClockThứ Hai, 28/09/2026 15:57
Việc đưa tàu LNG đầu tiên vào khai thác đánh dấu bước tiến mới của Ấn Độ trong chuyển đổi xanh, sau khi nước này đã điện khí hóa 99,6% mạng lưới đường sắt và giảm mạnh tiêu thụ dầu diesel.

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Lễ khai trương chuyến tàu chạy bằng LNG. Ảnh: Bộ Đường sắt Ấn Độ. 

Ngày 27/9, Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành chuyến tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của nước này, đánh dấu cột mốc mới trong lộ trình phát triển xanh của đất nước.

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ liên bang Amit Shah nhấn mạnh việc đưa vào khai thác chuyến tàu này giúp giải quyết phần nào những quan ngại về môi trường cũng như nâng cao sự thuận tiện và an toàn cho hành khách.

Chuyến tàu khởi hành từ ga Sabarmati ở Ahmedabad, thành phố lớn nhất thuộc bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Amit Shah cũng công bố một loạt dự án khác của Đường sắt Ấn Độ tại khu vực Sabarmati. Ông tuyên bố mức độ tiện nghi, an toàn và kết nối cho hành khách đã được cải thiện đáng kể.

Các dự án được khánh thành và những dự án được khởi công hôm nay nằm trong tổng gói đầu tư hơn 14,7 tỷ rupee (gần 154 triệu USD) và sẽ nâng cao đáng kể lợi ích cho hành khách trong toàn khu vực.

Cũng theo Bộ trưởng Amit Shah, ngành đường sắt của Ấn Độ đã giảm mạnh phụ thuộc vào dầu diesel và mở rộng điện khí hóa.

Lượng tiêu thụ dầu diesel của ngành này đã giảm từ 2,93 tỷ lít trong tài khóa 2015-2016 xuống còn 1,08 tỷ lít trong tài khóa trước và đến năm 2030 sẽ giảm về 0.

Ông khẳng định "đây là một thành tích đáng kể nhưng ít được chú ý đến”, đồng thời cho biết thêm Ấn Độ đã điện khí hóa 99,6% mạng lưới đường sắt, nâng từ con số 75km trong tài khóa 2010-2011 lên 7.188km trong tài khóa 2023-2024.

Trên thế giới, hiện chỉ có Thụy Sĩ đã hoàn thành điện khí hóa 100% nhưng quy mô mạng lưới đường sắt của nước này chỉ bằng 1/10 của Ấn Độ.

https://nhandan.vn/an-do-chinh-thuc-dua-vao-khai-thac-chuyen-tau-chay-bang-lng-dau-tien-post991460.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ấn Độchính thứckhai thácchuyến tàuchạy
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