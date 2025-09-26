Ngày Thẻ Việt Nam 2025: "Một chạm-Vạn niềm tin"

Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện họp báo công bố Ngày Thẻ Việt Nam 2025, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) nhận định: “Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025 là dịp ghi nhận những thành tựu, kết quả triển khai về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng, hướng đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị….; đồng thời, thể hiện sự đồng hành của ngành ngân hàng trong phát triển hệ sinh thái số các ngành, lĩnh vực khác, cùng hướng đến mang lại sản phẩm tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế số, xã hội số”.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại sự kiện.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2025, cho biết: "Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025, với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” cũng chính là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết số 57 vào cuộc sống bằng việc thúc đẩy thói quen thanh toán số, lan tỏa niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho những đột phá công nghệ-tài chính trong tương lai.

Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm tới tâm thức, khơi dậy cảm xúc và đáp ứng nhu cầu của con người. Ngày Thẻ Việt Nam năm đã đi qua 4 mùa với những điểm chạm thú vị, và năm nay với chủ đề “Một chạm-vạn niềm tin”, chương trình hy vọng sẽ kết nối triệu trái tim hòa mình cũng ngày hội của công nghệ và khát vọng đồng hành cùng cộng đồng, dân tộc trong kỷ nguyên mới”.

Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2025: Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Cũng tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, đảm nhiệm vai trò Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2025 chỉ vài tháng sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, đại diện cho một thế hệ trẻ hiểu biết, có tính kết nối công nghệ cao, lại đang là sinh viên Trường đại học Marketing Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Từ trải nghiệm trong đời sống như: giao dịch chuyển khoản, quét mã QR thanh toán cho tới trải nghiệm số hóa thẻ trên điện thoại khi tham gia phương tiện công cộng, mua sắm,…, tôi nhận thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng đã đi vào đời sống thật nhanh chóng và sâu rộng.

Những tiện ích mà các phương thức và công nghệ thanh toán đem lại giúp cho cuộc sống của người dân ngày càng hiện đại, văn minh, an toàn hơn. Tôi tin rằng, thanh toán số chính là chìa khóa của tương lai Trên cương vị đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2025, tôi mong muốn và sẵn sàng lan tỏa thông điệp: Một chạm-Vạn niềm tin, vì một tương lai số bền vững”.

Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Quang Minh phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), đơn vị đồng tổ chức, cho biết: Với vai trò là đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS rất vinh dự khi được đồng hành cùng Báo Tiền Phong tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam trong suốt 5 năm liên tiếp. Đây không chỉ là một sự kiện truyền thông, mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, nơi NAPAS cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính, trung gian thanh toán… lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt.

“Thông qua sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam, NAPAS mong muốn mang đến cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người trẻ và các gia đình trẻ, cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới, từ thanh toán chạm thẻ NAPAS không tiếp xúc, chuyển tiền/thanh toán qua mã VietQR đến thanh toán qua VietQR Global cho du khách quốc tế... Những trải nghiệm này không chỉ giúp người tiêu dùng làm quen với các phương thức thanh toán hiện đại, mà còn góp phần hình thành tư duy quản lý tài chính cá nhân một cách chủ động và hiệu quả”, ông Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh.

Đại diện nhà tài trợ Kim cương, bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, cũng cho hay: Trong xu thế chung của thời đại số, Vietcombank khẳng định vị thế tiên phong, tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển tạo ra một hệ sinh thái số trong lĩnh vực thanh toán thẻ, mang đến cho các khách hàng trên thị trường Việt Nam các công nghệ thẻ hiện đại nhất trên thế giới. Có thể kể đến: thẻ chip EMV, thẻ thanh toán không tiếp xúc, thẻ phi vật lý, giải pháp tokenization, thanh toán qua các ứng dụng trên thiết bị di động, giải pháp định danh khách hàng trực tuyến eKYC, Smart POS, mPOS.

Đặc biệt, Vietcombank đã số hóa toàn bộ hành trình phát hành-sử dụng thẻ, mang lại trải nghiệm thanh toán “một chạm” nhưng bảo đảm an toàn, bảo mật ở mức cao nhất. Đây chính là cách Vietcombank hiện thực hóa thông điệp “Một chạm-Vạn niềm tin”: Một chạm đơn giản, tiện lợi, liền mạch-Vạn niềm tin của khách hàng được củng cố nhờ an toàn, bảo mật, uy tín thương hiệu.

Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban Điều hành, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

“Việc Vietcombank là nhà tài trợ kim cương của chương trình Ngày Thẻ Việt Nam 5 năm liên tiếp thể hiện sự tận tâm và cam kết đóng góp của Vietcombank đối với sự phát triển của ngành thẻ ngân hàng Việt Nam. Vietcombank mong muốn góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số hiện đại, minh bạch, an toàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy xã hội không tiền mặt”, bà Đoàn Hồng Nhung khẳng định.

Cũng tại họp báo, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) chính thức thông báo mở rộng dịch vụ thanh toán di động NAPAS Tap and Pay-giải pháp thanh toán hiện đại, tiện lợi và an toàn dành cho người dùng thẻ nội địa tại Việt Nam. Theo đó, sau khi phối hợp thành công triển khai dịch vụ NAPAS Apple Pay ra thị trường vào đầu năm nay, đến nay, NAPAS tiếp tục mở rộng dịch vụ cho thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android. Bên cạnh NAM A Bank, khách hàng của ngân hàng VietinBank, Agribank và công ty tài chính VietCredit hiện đã có thể sử dụng NAPAS Tap and Pay trên ứng dụng thanh toán của ngân hàng (mobile banking app) một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025 bao gồm chuỗi Chiến dịch: Hội thảo chuyên đề: "Một chạm vạn niềm tin-Kiến tạo tương lai thanh toán số thông minh và bền vững" (ngày 7/10/2025); Tọa đàm hướng nghiệp: "Bảo vệ tài chính cá nhân-Làm chủ đồng tiền" (ngày 2/10/2025 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội); Sự kiện "Sóng Festival"-"Một chạm-Vạn niềm tin" (từ ngày 18-19/10/2025 tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội); Concert Chạm Việt Nam-Lần đầu tiên trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025-Sóng Festival, Ban Tổ chức quyết định tổ chức Concert Chạm Việt Nam, với sự tham gia của dàn nghệ sĩ biểu diễn được lòng giới trẻ với những cái tên quen thuộc là các “anh trai”, rapper đình đám. Concert dự kiến diễn ra vào 18 giờ ngày 19/10/2025 tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ tặng 5.000 vé tham dự cho học sinh, sinh viên và các bạn trẻ; Chiến dịch Mega Sale 2025: Triển khai từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025.