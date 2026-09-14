Xuất hiện 3 điểm sạt lở nguy hiểm tại bờ sông Ô Lâu

Sau những đợt mưa lớn vừa qua, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại bờ sông Ô Lâu qua phường Phong Điền.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Phong Điền, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, dòng chảy mạnh, tác động trực tiếp đến các khu vực bờ sông xung yếu.

Qua kiểm tra, địa phương ghi nhận thêm 3 điểm sạt lở mới tại tổ dân phố Vĩnh Nguyên. Tại một số vị trí, đất bờ sông bị cuốn trôi, phạm vi sạt lở ăn sâu từ 2 - 5m vào phía nhà dân và đường dân sinh.

Trước diễn biến trên, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền Thân Mạnh Tuấn yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với tổ dân phố khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở. Trước mắt, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, căng dây phản quang tại các vị trí nguy hiểm; thiết lập vùng cảnh báo, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Ngoài ra, địa phương cũng chủ động xây dựng phương án di dời người dân trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu bất thường như, nứt đất, nứt nhà, sụt lún nền hoặc sạt lở tiếp tục mở rộng; tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, mực nước, tình trạng bờ sông, nhất là tại những khu vực đã xuất hiện sạt lở, để kịp thời cảnh báo, xử lý khi có tình huống phát sinh.

“Việc kiểm tra, khoanh vùng và cảnh báo sớm được phường Phong Điền xác định là giải pháp trước mắt. Sắp đến phường đề xuất ban, ngành liên quan của thành phố quan tâm, hỗ trợ kinh phí để khắc phục sạt lở các điểm trên theo hướng bền vững, nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp", ông Thân Mạnh Tuấn nói.