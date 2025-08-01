Hướng đến hạ tầng số xanh, thông minh

Các doanh nghiệp viễn thông ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu về phát triển hạ tầng số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị

Giải pháp công nghệ gắn với cảnh quan đô thị

Tính đến nay, toàn thành phố có 1.521 trạm BTS phục vụ nhu cầu kết nối không dây. Hệ thống này đáp ứng tốt nhu cầu kết nối ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ tích cực cho các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, phần lớn các trạm BTS hiện hữu có thiết kế cồng kềnh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, chưa tận dụng được mô hình dùng chung hạ tầng, gây lãng phí và tạo thêm gánh nặng môi trường.

Trước thực tế này, thành phố Huế chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các phòng ban và doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu triển khai các trạm BTS tích hợp, thân thiện môi trường. Đến nay, Mobifone, Viettel, VNPT đã lắp đặt khoảng 50 trạm BTS tập trung tại nhiều khu vực trọng điểm như Đại Nội, khu vực trung tâm, tuyến du lịch ven sông Hương.

Những trạm này được thiết kế tinh tế, ứng dụng công nghệ mới, ngụy trang sáng tạo dưới dạng cột đèn đường, hòa hợp với cảnh quan đô thị và các khu vực di tích, công viên, tích hợp hệ thống camera giám sát, hệ thống wifi miễn phí, đèn chiếu sáng đô thị. Đặc biệt, trên tuyến đường Lê Lợi, tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên đã được lắp đặt 16 trạm BTS tích hợp thân thiện môi trường. 100% trạm BTS trên tuyến đường này được thiết kế đồng bộ dưới dạng cột đèn hài hòa với kiến trúc đô thị.

Nhiều trạm BTS được thiết kế tinh tế, ứng dụng công nghệ mới, ngụy trang sáng tạo dưới dạng cột đèn đường, hòa hợp với cảnh quan đô thị

Đánh giá về mô hình này, đại diện Mobifone miền Trung tại Huế, đơn vị đã triển khai 23 trạm BTS tại tuyến đường Lê Lợi và khu vực Đại Nội chia sẻ, đơn vị cam kết đầu tư các trạm BTS theo hướng tích hợp, tối giản hình thức, thân thiện môi trường và hài hòa với di sản đô thị. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giúp quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và hiệu quả hơn rất nhiều.

Không chỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phủ sóng 4G, 5G, các trạm mới này còn mang tính biểu tượng về chuyển đổi hạ tầng số thông minh. Đặc biệt, trong không gian giàu yếu tố văn hóa như Huế, sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và yếu tố di sản là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc. Đây còn là mô hình có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc triển khai trạm BTS tích hợp không chỉ phục vụ hạ tầng kết nối, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp di sản của Huế, tạo sự đồng thuận xã hội cao về định hướng phát triển bền vững.

Nhân rộng mô hình, hiện đại hóa hạ tầng xanh

Theo định hướng của thành phố, tuyến Lê Lợi sẽ là mô hình điểm để tiếp tục nhân rộng trên các trục đường chính, khu vực trung tâm, khu di tích, du lịch như Phú Xuân, Vỹ Dạ, Kim Long, An Cựu và các xã, phường còn lại. Thành phố đặt mục tiêu lắp đặt thêm từ 250 đến 300 trạm BTS tích hợp trong thời gian tới, hướng đến hoàn thành tỷ lệ 100% phủ sóng 5G trên toàn địa bàn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, các doanh nghiệp viễn thông cần tuân thủ quy hoạch phát triển đô thị, ưu tiên tối ưu hóa hạ tầng dùng chung, sử dụng thiết bị ăng-ten tích hợp, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đảm bảo mỹ quan, tránh tác động tiêu cực đến môi trường và cảnh quan đô thị.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là Sở KH&CN, cần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp phép, ưu tiên các dự án triển khai trạm BTS tích hợp thân thiện môi trường; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai quy hoạch, không đúng tiêu chuẩn thẩm mỹ và kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở KH&CN, ngành đang đẩy mạnh xây dựng cơ chế phối hợp 3 bên, giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng để triển khai hiệu quả mô hình trạm BTS tích hợp. Việc số hóa thủ tục, xây dựng các bộ tiêu chí kỹ thuật gắn với bảo tồn di sản cũng là cách để khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư lâu dài.

Trạm BTS tích hợp không chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông mà còn hỗ trợ quản trị đô thị thông minh, hỗ trợ các hệ thống IoT, giám sát an ninh, lưu lượng du khách, điều phối giao thông... Ngành KH&CN cùng chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp viễn thông, triển khai các tuyến trạm BTS tích hợp một cách hiệu quả, đồng bộ và bền vững. Đây còn là hướng đi nhằm khẳng định vị thế thành phố Huế là một đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp.