Công bố Top 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025

Danh sách 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhận Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa 3 cá nhân; Công nghệ y - dược 2 cá nhân; Công nghệ sinh học 1 cá nhân; Công nghệ môi trường 2 cá nhân; Công nghệ vật liệu mới 2 cá nhân.

10 nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Đây không chỉ minh chứng cho năng lực nghiên cứu của nhà khoa học trẻ Việt Nam, còn là những hạt nhân thúc đẩy hội nhập, góp phần nâng tầm khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển Việt Nam xanh, thông minh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Mỗi cá nhân đoạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng được nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp Quả Cầu Vàng, Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 20 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, hồ sơ xét chọn Giải thưởng có sự tăng mạnh về số lượng, chất lượng hồ sơ tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích như bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, nhiều công bố trên các tạp chí, hội thảo quốc tế uy tín, có nhiều sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Đặc biệt, có 22/83 ứng viên đã từng tham gia xét Giải thưởng các năm trước, 26 ứng viên Việt Nam đang học tập và công tác tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển trên thế giới. Điều này khẳng định sức hút và uy tín của Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và theo đuổi mục tiêu nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học trẻ Việt Nam trên toàn cầu.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trao hằng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân là những tài năng trẻ không quá 35 tuổi.

Giải thưởng xét trao 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; Công nghệ y-dược; Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường và Công nghệ vật liệu mới.Năm 2025, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng tiếp tục được triển khai, phát động rộng rãi đến 193 đầu mối đơn vị.

Sau hơn 2 tháng, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 96 hồ sơ trên hệ thống đăng ký trực tuyến Giải thưởng đến từ 41 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Số lượng hồ sơ hợp lệ năm 2025 là 83, tăng gần 34% (21 hồ sơ) so với năm 2024 (62 hồ sơ).

Lễ trao giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 29/10/2025 tại Thủ đô Hà Nội./.