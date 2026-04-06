Chính thức đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng

Chiều 11/4, GG Power chính thức đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (Battery Energy Storage System-BESS). Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng (BESS) đặt tại Hưng Yên có công suất thiết kế 5GWh/năm với quy mô đầu tư giai đoạn đầu 300 tỷ đồng.

Nhà máy GG Power có tổng diện tích 1,2ha, bao gồm xưởng sản xuất 2 tầng hiện đại và trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) với công suất thiết kế đạt 5GWh/năm. Nhà máy cung ứng hệ thống lưu trữ năng lượng toàn diện cho mọi phân khúc, bao gồm: dân dụng (Residential) cho hộ gia đình, các giải pháp cho quy mô công nghiệp (C&I) và các dự án quy mô lưới điện (Utility-scale).

Đây là một trong những Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa trên 90%, cho phép kiểm soát chất lượng đến từng khâu sản xuất.

Về nền tảng công nghệ, GG Power nhận chuyển giao công nghệ (licensing) từ Tập đoàn Goldwind - nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch, lưu trữ và điện gió, hiện diện tại hơn 30 quốc gia với nhiều dự án quy mô lớn ở Mỹ, Australia, Brazil, Chile, châu Âu, Trung Đông, châu Á. GG Power nhận chuyển giao công nghệ theo mô hình licensing để làm chủ hoàn toàn quy trình trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhờ đó, nhà máy đã tối ưu hóa thành công hệ thống điều hành năng lượng (EMS) có khả năng tương thích cao với lưới điện Việt Nam và bảo đảm bảo mật dữ liệu lưu trữ trong nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho rằng thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam muốn phát triển bắt buộc phải có hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Ông khẳng định Bộ Công thương sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp trong nước phát triển được nguồn năng lượng xanh, sạch và hệ sinh thái năng lượng tái tạo “Made in Việt Nam”. 

Tại Việt Nam, dù nhu cầu lưu trữ năng lượng đang cấp thiết để giải bài toán biến thiên và quá tải lưới điện, song phần lớn thị trường vẫn phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Vì vậy, các định hướng tại Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch điện VIII đã đặt ra lộ trình cấp thiết về việc phát triển nguồn năng lượng phân tán và lắp đặt hệ thống Nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng để giảm áp lực phụ tải giờ cao điểm. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự tính cần khoảng 10-16GW BESS trong giai đoạn tới.

Nỗ lực nội địa hóa của GG Power đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch từ quốc gia tiêu thụ sang làm chủ công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng và đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu. 

Ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận định việc nhà máy đi vào hoạt động hoàn toàn phù hợp định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2045 là trở thành tỉnh công nghiệp, công nghệ cao. 

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power nhấn mạnh: GG Power không đặt mục tiêu chỉ sản xuất thiết bị, mà hướng tới làm chủ công nghệ cốt lõi, từ hệ thống điều khiển đến tích hợp giải pháp toàn diện. Chúng tôi đầu tư mạnh vào trung tâm nghiên cứu phát triển, phát triển tiêu chuẩn nội bộ, xây dựng nhà máy và liên kết hợp tác quốc tế. Đây là con đường không dễ dàng, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự kiên định, nhưng là hướng đi cần thiết hình thành ngành công nghiệp năng lượng mới của quốc gia.

Sự ra đời của nhà máy của GG Power đón đầu làn sóng bùng nổ của thị trường sản xuất pin lưu trữ năng lượng toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng kép dự kiến đạt 28,3% vào năm 2030 (theo Grandview Research), khi lưu trữ năng lượng trở thành cấu phần bắt buộc của lưới điện hiện đại.

