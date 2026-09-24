Bảo đảm năng lực vận hành các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo điều hành thảo luận.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Thay mặt Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cơ bản thống nhất với báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí thẳng thắn chỉ rõ một số nội dung chưa đạt yêu cầu, năng lực tổ chức thực thi nhiều nhiệm vụ cấp bách, cốt lõi còn chậm; tỷ lệ người dùng hoạt động trên Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp mới đạt khoảng 54%; dữ liệu đảng viên còn có sai sót, trùng lặp, chậm đồng bộ. Nhiều hạn chế đã được Ban Chỉ đạo chỉ ra tại kỳ họp sơ kết 6 tháng nhưng chưa được khắc phục…

Giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, muộn

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành đầu việc” sang “tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Chỉ đạo thống nhất nguyên tắc: nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh thông tin; không xác nhận hoàn thành nếu mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần thay đổi nhận thức về cách làm ra sản phẩm số; phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn công việc, đúng quy trình nghiệp vụ. Sản phẩm số phải hướng tới tự động hóa; tăng khả năng kế thừa, tự động tổng hợp dữ liệu đã có trên hệ thống, hạn chế tối đa nhập lại thông tin, phát sinh thêm thao tác.

Nhấn mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số góp phần giải phóng sức lao động, để cán bộ có thêm thời gian nghiên cứu, tham mưu, cống hiến, đồng chí đề nghị các cơ quan rà soát từng phần mềm, lấy số lượng thao tác, báo cáo, biểu mẫu được cắt giảm, thời gian tiết kiệm được làm thước đo hiệu quả.

Yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và kết quả đo đếm được; cập nhật đầy đủ sản phẩm, minh chứng trên Hệ thống. Cán bộ, đảng viên thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong những tiêu chí để thực hiện công tác đánh giá, xếp loại thi đua, đồng thời gắn với cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn phải làm tốt hơn vai trò của mình. Văn bản hướng dẫn phải ban hành đủ sớm so thời hạn của nhiệm vụ, hướng dẫn từng bước, kèm biểu mẫu, thí dụ cụ thể; vướng mắc của đơn vị, địa phương phải được trả lời trong 5 ngày làm việc. Cơ quan hướng dẫn chậm hoặc hướng dẫn không rõ phải chịu trách nhiệm như cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ, không đổ lỗi cho nơi thực hiện.

Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất

Về những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ tại các thông báo, kế hoạch của Ban Chỉ đạo, đồng chí yêu cầu, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, muộn. Đặc biệt, phải hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi, cấp bách trước ngày 30/9/2026: ban hành Khung kiến trúc số của cơ quan đảng; Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án; khẩn trương ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ lõi, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Hoàn thành khắc phục các lỗ hổng về bảo mật và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu của cơ quan đảng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia; tiến hành cấp phát tài nguyên; ban hành các quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn để triển khai trên môi trường chính thức; bảo đảm đủ năng lực vận hành các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn. Nguyên tắc là chỉ vận hành chính thức khi có văn bản xác nhận đủ điều kiện an ninh mạng.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ dùng, thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, hay dùng đồng thời bản giấy và điện tử, hoặc phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng quy trình thực tế.

Về một số nhiệm vụ cụ thể của các ban đảng, các cơ quan, đơn vị, nhà thầu, đồng chí lưu ý, cần phối hợp rất chặt chẽ, tập trung khắc phục triệt để những vướng mắc kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng, ứng dụng số. Đối với các phần mềm đang triển khai, thường xuyên ghi nhận ý kiến phản hồi người dùng để cập nhật, vá lỗi, tối ưu hóa hướng tới “dễ dùng, dễ thao tác và ai cũng làm được”.

Các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin chuyên ngành khẩn trương hoàn thiện, kiểm thử ở quy mô thực tế trước khi đưa vào vận hành chính thức, không công nhận hoàn thành nếu mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nghiêm ngặt, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là ở bất kỳ công đoạn nào. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục; không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên.

Văn phòng Trung ương Đảng thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, địa phương bảo đảm tiến độ chung; duy trì báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn.

Tổ Công tác triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan đảng trực tiếp làm việc với các đơn vị chậm tiến độ, không chờ tổng hợp báo cáo định kỳ; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc liên quan nhiều cơ quan không thống nhất được, phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Lưu ý thời gian năm 2026 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đồng chí yêu cầu, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đảng theo chức năng, nhiệm vụ phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hằng tuần, xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Cơ quan Thường trực theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất, tham mưu xem xét trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Các cơ quan, địa phương hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

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