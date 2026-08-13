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ClockThứ Tư, 09/09/2026 15:01

Thành phố Huế vận hành thử 2 cụm còi hú cảnh báo phòng, chống thiên tai

HNN.VN - Việc kiểm tra, vận hành thử hệ thống còi hú cảnh báo được xem là bước chuẩn bị cần thiết nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, sẵn sàng phục vụ công tác thông tin, cảnh báo và ứng phó thiên tai.

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Lắp đặt hệ thống cụm còi hú cảnh báo phòng, chống thiên tai. Ảnh: Điền Minh

Ngày 9/9, Trạm Quản lý thông tin Khí tượng Thủy văn chuyên dùng thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế thông báo đến các đơn vị, địa phương về việc tổ chức vận hành thử nghiệm 2 cụm còi hú cảnh báo phòng, chống thiên tai trên địa bàn, nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trước đợt mưa lũ.

Theo kế hoạch, Trạm Quản lý thông tin Khí tượng Thủy văn chuyên dùng thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm 2 cụm còi hú vào chiều 10/9.

Cụ thể, cụm còi hú tại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố và cụm còi hú tại tầng 6, Tòa nhà làm việc các cơ quan, đơn vị TP. Huế sẽ được vận hành từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/9/2026. Âm thanh cảnh báo dự kiến phát tán trong bán kính khoảng 5km, với thời lượng phát tiếng còi hú khoảng 15 phút.

Tờ rơi nhận biết còi hú cảnh báo phòng, chống thiên tai. Nguồn: Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế.

Để tránh gây hoang mang hoặc nhầm lẫn với tình huống cảnh báo thiên tai thực tế, cơ quan chức năng đề nghị UBND các phường Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận Hóa, Phú Xuân, Hương An, Kim Trà và Hóa Châu phối hợp thông tin rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân về hoạt động vận hành thử nghiệm hệ thống còi hú.

Các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị cùng Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố thông báo đến cán bộ, nhân viên biết để chủ động trong thời gian vận hành thử hệ thống.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Còi húcảnh báomưa lũ.
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