Apple cảnh báo những rủi ro bảo mật do Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số

Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

DMA đã được thực thi đầy đủ từ tháng 3/2024 nhằm giúp lĩnh vực kỹ thuật số ở 27 quốc gia thành viên trở nên công bằng và mở cửa hơn. Tuy nhiên, hãng Apple nhiều lần phản đối đạo luật của EU.

Trong văn bản chính thức dài 25 trang trình lên Ủy ban châu Âu (EC), Apple cho rằng EU nên bãi bỏ DMA và triển khai một công cụ pháp lý phù hợp hơn với mục đích trên. Hãng nêu lý do những yêu cầu của DMA sẽ dẫn đến một số nguy cơ khi người dân châu Âu có thể tải xuống các chợ ứng dụng cạnh tranh với cửa hàng ứng dụng App Store của Apple. “Đại gia” công nghệ của Mỹ nói rằng số lượng khiếu nại của người dùng ngày càng tăng về những thay đổi liên quan DMA, song không cung cấp số liệu cụ thể.

Theo Apple, DMA dẫn đến trải nghiệm tồi tệ hơn cho người dùng tại EU, khiến họ đối mặt với những rủi ro mới và phá vỡ cách thức hoạt động của các sản phẩm Apple. Bên cạnh đó, Apple cũng lập luận rằng luật của EU đã buộc hãng phải hoãn ra mắt các tính năng mới tại thị trường của khối. Chẳng hạn, Apple vẫn chưa triển khai tính năng "dịch trực tiếp" trên AirPods, cho phép người dùng chọn một ngôn ngữ để nghe bản dịch trực tiếp thông qua tai nghe. Công nghệ này đã được ra mắt trong tháng 9 này tại Mỹ, nhưng Apple tuyên bố phải tiến hành thêm công tác kỹ thuật để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng tại EU.

Theo đó, Apple hối thúc EU cải cách toàn bộ DMA nếu không bãi bỏ luật này, và đề xuất một cơ quan độc lập của EU, thay vì Ủy ban châu Âu, nên thực thi luật. Công ty công nghệ của Mỹ trình văn bản trên khi EU vừa kết thúc cuộc tham vấn nhằm đánh giá tính hiệu quả của luật trong giai đoạn đầu.