Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.

Tuy nhiên, sự linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp đã giúp ngành hoàn thành mục tiêu, khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với phương châm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, khách hàng đã giúp sản phẩm dệt may Việt Nam có mặt tại 138 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, qua đó, giúp ngành hạn chế rủi ro, chủ động ứng phó biến động thị trường.

Áp lực ngày càng gay gắt

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Nguyễn Ngọc Bình cho biết, năm 2025, ngành dệt may tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng chưa ổn định, tổng cầu yếu, thị trường biến động do chính sách thương mại thay đổi, nhất là các biện pháp thuế đối ứng và phòng vệ thương mại từ Mỹ cùng một số thị trường lớn. Dù vậy, với sự nỗ lực của tập thể người lao động cùng tinh thần chủ động, linh hoạt ứng phó mọi tình huống giúp doanh thu của đơn vị đạt 5.537 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 268 triệu USD, đạt 105%; lợi nhuận hợp nhất hơn 400 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch; thu nhập bình quân tăng 16% so với năm 2024; nộp ngân sách 193 tỷ đồng. Thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm như quy hoạch lại khách hàng và mặt hàng chủ lực cho từng nhà máy may; định hướng phát triển các dòng sợi mới có giá trị gia tăng cao, khai thác hiệu quả các dự án đầu tư nâng cấp nhà máy; chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua nâng cao thu nhập người lao động; tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro và tối ưu vòng quay vốn lưu động.

Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định Vũ Ngọc Tuấn cho biết, năm 2025, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều cơ hội, thách thức đan xen nhưng áp lực cạnh tranh về giá, sản xuất xanh, môi trường ngày càng trở nên gay gắt. Nhờ sự nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống đã giúp đơn vị hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó, doanh thu đạt 1.233 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế gần 2,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động hơn 9,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2026, đơn vị phấn đấu doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 12,2 tỷ đồng. “Muốn hoàn thành mục tiêu nêu trên, đơn vị sẽ tập trung triển khai các giải pháp như nâng cao công tác quản trị, điều hành; rà soát xây dựng cơ chế thu nhập, tiền lương và phúc lợi mang tính cạnh tranh, gắn chặt với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc nhằm giữ chân người lao động, đồng thời thu hút lao động mới, nhất là đội ngũ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao...”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) có một năm sản xuất, kinh doanh thành công với doanh thu đạt 18.890 tỷ đồng, bằng 103,2% kế hoạch; lợi nhuận đạt 1.355 tỷ đồng (cao thứ 2 lịch sử trong 30 năm xây dựng và phát triển Vinatex chỉ sau năm 2021) bằng 149% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024. “Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu đạt 20 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận 1.200-1.500 tỷ đồng. Đây là một kế hoạch tương đối thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên nền thị trường không có sự tăng trưởng đột biến”, Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu nhận định.

Phát triển mặt hàng khác biệt

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Vũ Đức Giang, năm 2025 đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của ngành với các chỉ số nổi bật như kim ngạch xuất khẩu đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024; xuất siêu đạt 21 tỷ USD, qua đó khẳng định vai trò trụ cột trong cán cân thương mại quốc gia. Tỷ lệ giá trị nội địa tăng thêm đạt khoảng 52% đã cho thấy bước tiến lớn trong việc chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu. Bên cạnh những thành quả đạt được, ngành dệt may cũng đối diện nhiều khó khăn như chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí vận chuyển tăng cao, yêu cầu từ các đối tác, khách hàng ngày càng khắt khe, chính sách mua hàng của nhiều thị trường lớn thay đổi nhanh chóng,...

Muốn hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt khoảng 48-49 tỷ USD, đặc biệt hướng đến năm 2030 đạt 64,5 tỷ USD, ngành tập trung thúc đẩy ba trụ cột chính, đó là tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, khách hàng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, liên kết chuỗi nhằm sớm bù đắp phần cung thiếu hụt. Tiếp đến, phải xây dựng, phát triển nguồn lực gắn với khoa học, công nghệ, đặc biệt phải xây dựng được khát vọng đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới. “Hiện Việt Nam đã sản xuất được một số mặt hàng khác biệt và đang hoàn thiện các khâu cuối cùng để sớm đưa ra thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi mới, tạo đột phá và mang lại giá trị gia tăng cao trong thời gian tới”, ông Giang nhấn mạnh.

Nhận định về thị trường thời gian tới, Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu cho rằng, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19; lạm phát và chi phí sinh hoạt cao tiếp tục khiến người tiêu dùng tại nhiều quốc gia thắt chặt chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu, trong đó có sản phẩm dệt may. Từ sau khi Mỹ áp thuế đối ứng, sức mua tại thị trường này sụt giảm mạnh, nhiều đơn hàng giảm từ 20 đến 30%. Không chỉ đơn hàng ngày càng nhỏ, yêu cầu chất lượng khắt khe hơn, thời gian giao hàng nhanh mà đơn giá cũng có xu hướng giảm mạnh. Không ít khách hàng, đối tác yêu cầu giảm giá, nếu không giảm họ sẽ chuyển đi. “Hiện tại các đơn vị trong hệ thống đã có đơn hàng đến tháng 2/2026, nhiều đơn vị có đơn hàng hết quý I/2026. Tuy nhiên, khó khăn, rủi ro vẫn tiềm ẩn, do vậy các doanh nghiệp phải chủ động thích ứng trước các biến động thị trường, đồng thời nâng cao công tác quản trị, đẩy mạnh phát triển thị trường, khách hàng,… qua đó, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động cũng như gia tăng hiệu quả doanh nghiệp”, ông Cao Hữu Hiếu khẳng định.