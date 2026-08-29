Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công đến 8/2026

Đến ngày 26/8/2026, khoảng hai phần ba thời gian của năm ngân sách đã trôi qua, trong khi tỷ lệ giải ngân còn cách khá xa mục tiêu cả năm do mới đạt 39,2% (trong khi bình quân chung cả nước đạt 46,7%). Cho đến cuối tháng 8/2026, có 10 đơn vị và 22 địa phương thuộc thành phố có kết quả giải ngân trên mức bình chung toàn quốc, nhưng cũng có đến 11 đơn vị và 18 địa phương có mức giải ngân dưới bình quân chung toàn quốc.

Dưới đây là những cơ quan, đơn vị cấp thành phố và những địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của toàn quốc: