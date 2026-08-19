Quản lý các cơ sở gây nuôi động vật rừng

Trên địa bàn thành phố Huế hiện có tổng cộng 173 cơ sở nuôi động vật hoang dã với tổng số 5.390 cá thể.

Mở rộng quy mô

Phường Phong Thái là địa phương đang phát triển mạnh phong trào nuôi cầy vòi hương (còn gọi là chồn hương) thương phẩm, với hàng chục hộ dân tham gia. Mô hình này bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2025, với sự hỗ trợ của các ngành chức năng thành phố Huế. Chỉ tính riêng ở tổ dân phố (TDP) Hương Lâm, đến nay đã có gần 20 hộ nuôi với tổng đàn phát triển lên hơn 500 con. Do chồn hương thương phẩm đang được thị trường ưa chuộng, có giá bán cao nên các hộ nuôi đều có xu hướng duy trì đàn, tiếp tục nhân giống và mở rộng chuồng trại để phát triển mạnh mô hình này.

Ông Trần Đình Phong, hộ nuôi chồn hương có quy mô hơn 200 con ở TDP Hương Lâm cho biết: Mô hình đã cho thấy hiệu quả khả quan. Chồn hương thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở địa phương, phát triển tốt và dễ chăm sóc. Điểm thuận lợi là tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, giá rẻ tại chỗ như chuối, các loại trái cây, củ quả cùng các loại thực phẩm như cá, ốc…, giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận và không gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Trịnh Xuân Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân (HND)phường Phong Thái, dự kiến đến cuối năm 2026, các hộ chăn nuôi sẽ bán ra thị trường cả con giống lẫn chồn hương thương phẩm. Với mức giá thị trường bình quân khoảng 1,5 triệu đồng/kg thương phẩm và khoảng 4 triệu đồng/con giống, mô hình nuôi chồn hương hứa hẹn mang lại doanh thu tốt cho bà con. Để mô hình phát triển bền vững, HND địa phương đã phối hợp với cơ quan kiểm lâm hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện thủ tục đăng ký mã trại và các hồ sơ liên quan. Đồng thời, phối hợp mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh nhằm giúp bà con nông dân làm chủ quy trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Siết chặt quản lý

Ngoài Phong Thái, hiện trên địa bàn thành phố Huế có tổng cộng 173 cơ sở nuôi động vật hoang dã với tổng số 5.390 cá thể. Trong đó, có 71 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường gồm các loài như nhím, dúi, don, hươu sao, trĩ đỏ, lợn rừng, chim chào mào… với tổng số 3.324 cá thể; 102 cơ sở nuôi động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Phụ lục CITES gồm các loài, như: chồn hương, chồn mốc, công Ấn Độ… với tổng số 2.066 cá thể.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế thông tin: Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách và quy định của Trung ương về quản lý động vật hoang dã. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục đã cấp mới 16 mã số cơ sở nuôi động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cho các cá nhân, hộ gia đình đăng ký nuôi với tổng số đăng ký ban đầu của 16 cơ sở là 182 cá thể động vật.

Chi cục Kiểm lâm thành phố cũng đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở nuôi loài nguy cấp, quý hiếm thuộc Phụ lục CITES, loài động vật rừng thông thường. Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số cơ sở trên địa bàn thành phố, bước đầu cho thấy các hạt kiểm lâm khu vực cơ bản thực hiện công tác quản lý cơ sở nuôi, theo dõi, giám sát biến động đàn, lưu trữ hồ sơ quản lý và hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện các thủ tục theo quy định. Các cơ sở nuôi cơ bản tuân thủ quy định về hồ sơ nguồn gốc và cập nhật sổ theo dõi các loài nuôi.

Cũng theo ông Lê Ngọc Tuấn, đa số các cơ sở gây nuôi đã chấp hành tốt các quy định về quản lý hồ sơ, nguồn gốc động vật, điều kiện chuồng trại và phối hợp với cơ quan kiểm lâm trong quá trình kiểm tra, giám sát. Thông qua công tác quản lý, hoạt động gây nuôi động vật hoang dã ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tạo sinh kế cho người dân, giảm áp lực khai thác động vật từ tự nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và Công ước CITES.