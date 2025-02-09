Từ 5h ngày 30/9, các tàu cá đảm bảo an toàn đi biển được phép ra khơi

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế giao Chi cục Thủy sản chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các xã, phường ven biển, đầm phá căn cứ các tiêu chuẩn, cấp sóng, gió, công suất tàu để chủ động cho phép các tàu cá đảm bảo an toàn đi biển. Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi đối với các tàu cá không đảm bảo an toàn đi biển, không đủ công suất và không có đủ các trang thiết bị an toàn (áo phao, phao tròn, hệ thống thông tin liên lạc).

Chi cục Thủy sản, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các xã, phường ven biển thông báo cho các trạm kiểm soát được rõ; đồng thời, theo dõi diễn biến thời tiết trên biển, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, ngày 30/9 trên vùng biển khu vực TP. Huế có gió cấp 4-5, thời tiết biển bình thường, là điều kiện thuận lợi để các tàu hoạt động nghề cá trên biển.