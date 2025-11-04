Sáng tạo từ xưởng cơ khí

Công nhân Xí nghiệp Vận chuyển - Cơ khí (HEPCO) hàn, sửa chữa hệ thống thủy lực xe ép rác

Sau bốn năm trong quân ngũ, năm 1993, thanh niên Trần Ngọc Vĩ bước chân vào Trung tâm Quản lý vệ sinh môi trường đô thị Huế với vị trí lái xe vận chuyển rác. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng trong điều kiện thiết bị thô sơ, xe cũ kỹ, ông Vĩ và nhiều đồng nghiệp lúc bấy giờ phải vật lộn mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Những lần xe hỏng giữa đường, giữa ca làm, buộc ông phải tự mày mò tìm cách sửa chữa. Chính những trải nghiệm ấy đã khơi dậy trong ông niềm đam mê nghề cơ khí.

Đam mê ấy càng được hun đúc mạnh mẽ khi ông chuyển về công tác tại Xí nghiệp Cơ khí - Xây lắp (nay là Xí nghiệp Vận chuyển - Cơ khí). Đây là giai đoạn đầy thử thách: Phương tiện xuống cấp, phụ tùng khan hiếm, nguồn kinh phí eo hẹp; trong khi đó, yêu cầu công việc đòi hỏi tiến độ nhanh, hiệu quả cao. Ông Vĩ hiểu rằng, chỉ có sáng tạo và tinh thần chủ động mới giúp tập thể vượt khó để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Cái khó nhất là thiếu thốn vật tư, công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Các dòng xe chuyên dụng như xe ép rác, xe quét hút, xe bồn rửa đường… chủ yếu nhập ngoại, nên mỗi khi hỏng hóc, việc thay thế linh kiện rất tốn kém và phải chờ đợi lâu, trong khi nhu cầu phục vụ công tác vệ sinh đô thị không thể gián đoạn một ngày nào. Vì thế, ông và đồng nghiệp buộc phải tự học, tự mày mò, tự sáng tạo để sửa chữa, cải tiến các bộ phận thay thế.

Ông Vĩ kể: Nhiều lần thấy giữa trời trưa nắng gắt hay mưa gió mà anh em công nhân bị hỏng xe, phải dừng giữa đường sửa, ông rất thương. Quyết tâm cải tiến phương tiện để tạo thuận lợi cho lao động của ông càng mạnh mẽ. Vậy là ông cứ mày mò thử nghiệm, dù có lúc không được như ý nhưng ông Vĩ vẫn kiên trì bởi mỗi sai lầm là một bài học, mỗi cải tiến thành công là niềm vui chung của cả tập thể.

Quyết tâm ấy của ông Vĩ đã mang lại những “trái ngọt”. Nhiều sáng kiến của ông như cải tiến hệ thống thủy lực xe ép rác, chế tạo phụ tùng thay thế trong nước, thiết kế xe thu gom rác mini cho kiệt nhỏ… đã mang lại hiệu quả rõ rệt. “Ban đầu, không ít người còn băn khoăn, lo lắng vì sợ hỏng, sợ rủi ro. Nhưng tôi luôn tin rằng chỉ khi bắt tay vào làm, mới thấy được giá trị của sáng kiến. Sau khi nhận thấy những sáng kiến được áp dụng hiệu quả, mọi người trong công ty bắt đầu tin tưởng, ủng hộ và cùng tôi nhân rộng mô hình”, ông Vĩ cho biết.

Giai đoạn 2020 - 2025, ông Vĩ là chủ nhân của nhiều sáng kiến như: chế tạo xe điện thu gom rác, đóng mới xuồng chứa rác dung tích 10m3, cải tiến thiết bị phát điện phục vụ phòng, chống bão lụt, cải tiến và bảo trì hơn 65 phương tiện, thiết bị cơ giới chuyên dụng của HEPCO. Đồng thời, từ năm 2021 đến nay, ông đã nghiên cứu, cải tạo và gia công lắp đặt mới các bộ tời cẩu xuồng đựng rác ở xe cuốn ép 3 trong 1; nhờ đó, tạo thuận lợi cho công nhân trong lao động, vận hành, tiết kiệm được nhiều chi phí sản xuất, giảm chi phí nguyên liệu, làm lợi trên 440 triệu đồng cho HEPCO.

Trên cương vị lãnh đạo xí nghiệp, ông Vĩ không chỉ là người am hiểu về kỹ thuật mà còn là người “truyền lửa” cho tập thể. Từng là một công nhân cơ khí, ông luôn quan tâm đến đời sống và quyền lợi của người lao động, đảm bảo công bằng và khuyến khích mọi ý tưởng mới, hỗ trợ chuyên môn để mỗi người tự tin đề xuất cải tiến. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Trần Ngọc Vĩ vẫn giữ cho mình phong cách sống giản dị, tinh thần làm việc tận tâm và khát vọng cống hiến không ngừng. “Tôi chỉ mong anh em đoàn kết, chủ động và luôn thấy được giá trị của mình trong công việc. Khi mỗi người đều nỗ lực vì lợi ích tập thể, đơn vị sẽ vững mạnh và phát triển bền vững”, ông bộc bạch.

Ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO cho biết: “Anh Vĩ luôn có sự tỉ mỉ, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Những sáng kiến của anh không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho đơn vị mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho anh em công nhân trong quá trình làm việc. Với chúng tôi, anh là tấm gương của người lao động tận tâm, luôn dấn thân vì công việc chung”.