Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra (Australia), Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan vừa đồng chủ trì buổi làm việc giữa Trung tâm ASEAN-Australia (Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia) và Ủy ban ASEAN tại Canberra.

Tại buổi làm việc, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chia sẻ một số thành tựu nổi bật cũng như kế hoạch hoạt động và hợp tác trong thời gian tới của Ủy ban ASEAN tại Canberra và Trung tâm ASEAN-Australia.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia ở Melbourne tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược như giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến các sáng kiến hiệu quả của Trung tâm ASEAN-Australia đã kết nối chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu học thuật và xã hội dân sự của hai bên, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để các đối tác ASEAN nắm sự tiến triển của Trung tâm ASEAN-Australia và trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy Trung tâm ASEAN-Australia tiếp tục nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN-Australia.

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN trong 6 tháng đầu năm 2026 đã phối hợp tổ chức cuộc làm việc để Trung tâm ASEAN-Australia cập nhật thông tin về hoạt động của hai bên.

Nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia là nhằm tăng cường kết nối sâu sắc hơn giữa Australia với các quốc gia Đông Nam Á, Thứ trưởng Michelle Chan cho biết, cuộc gặp lần này giữa Trung tâm ASEAN-Australia và Ủy ban ASEAN là cơ hội để phía Australia lắng nghe quan điểm từ Ủy ban trước khi tham dự cuộc họp của Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia sắp tới (26/5/2026).

Giám đốc Trung tâm ASEAN-Australia Fiona Hoggart đã thông tin đến Ủy ban ASEAN tại Canberra các chương trình, hoạt động mà Trung tâm đã, đang và sẽ triển khai đối với ASEAN, trong đó bao gồm các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và các khoản tài trợ của Australia đối với ASEAN.

Theo đó, lãnh đạo Đại sứ quán các nước ASEAN trong Ủy ban ASEAN đã nêu các đề xuất để Trung tâm ASEAN-Australia xem xét nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn hợp tác giữa Australia và ASEAN thời gian tới, trong đó có việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng đông đảo sinh viên các nước ASEAN tại Australia đối với Trung tâm.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Trung tâm ASEAN-Australia đã đạt được sau hơn 2 năm thành lập.

Tin tưởng, Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, Đại sứ Phạm Hùng Tâm hy vọng, Ủy ban ASEAN sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của Trung tâm thời gian tới; tiếp tục đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN- Australia nói chung, cũng như quan hệ song phương giữa từng nước ASEAN với Australia nói riêng.

https://nhandan.vn/thuc-day-hop-tac-nhieu-mat-giua-trung-tam-asean-australia-va-cac-nuoc-asean-post964315.html