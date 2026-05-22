  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN

ClockChủ Nhật, 24/05/2026 16:09
Việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia vào tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược.

Phiên bản nâng cấp của hiệp định AANZFTA chính thức có hiệu lực

 Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra (Australia), Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan vừa đồng chủ trì buổi làm việc giữa Trung tâm ASEAN-Australia (Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia) và Ủy ban ASEAN tại Canberra.

Tại buổi làm việc, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chia sẻ một số thành tựu nổi bật cũng như kế hoạch hoạt động và hợp tác trong thời gian tới của Ủy ban ASEAN tại Canberra và Trung tâm ASEAN-Australia.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia ở Melbourne tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược như giáo dục, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Bày tỏ vui mừng chứng kiến các sáng kiến hiệu quả của Trung tâm ASEAN-Australia đã kết nối chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu học thuật và xã hội dân sự của hai bên, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để các đối tác ASEAN nắm sự tiến triển của Trung tâm ASEAN-Australia và trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy Trung tâm ASEAN-Australia tiếp tục nâng cao hiệu quả, góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác ASEAN-Australia.

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN trong 6 tháng đầu năm 2026 đã phối hợp tổ chức cuộc làm việc để Trung tâm ASEAN-Australia cập nhật thông tin về hoạt động của hai bên.

Nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia là nhằm tăng cường kết nối sâu sắc hơn giữa Australia với các quốc gia Đông Nam Á, Thứ trưởng Michelle Chan cho biết, cuộc gặp lần này giữa Trung tâm ASEAN-Australia và Ủy ban ASEAN là cơ hội để phía Australia lắng nghe quan điểm từ Ủy ban trước khi tham dự cuộc họp của Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia sắp tới (26/5/2026).

Giám đốc Trung tâm ASEAN-Australia Fiona Hoggart đã thông tin đến Ủy ban ASEAN tại Canberra các chương trình, hoạt động mà Trung tâm đã, đang và sẽ triển khai đối với ASEAN, trong đó bao gồm các chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và các khoản tài trợ của Australia đối với ASEAN.

Theo đó, lãnh đạo Đại sứ quán các nước ASEAN trong Ủy ban ASEAN đã nêu các đề xuất để Trung tâm ASEAN-Australia xem xét nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn hợp tác giữa Australia và ASEAN thời gian tới, trong đó có việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng đông đảo sinh viên các nước ASEAN tại Australia đối với Trung tâm.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao và chúc mừng những kết quả Trung tâm ASEAN-Australia đã đạt được sau hơn 2 năm thành lập.

Tin tưởng, Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, Đại sứ Phạm Hùng Tâm hy vọng, Ủy ban ASEAN sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của Trung tâm thời gian tới; tiếp tục đóng góp cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN- Australia nói chung, cũng như quan hệ song phương giữa từng nước ASEAN với Australia nói riêng.

https://nhandan.vn/thuc-day-hop-tac-nhieu-mat-giua-trung-tam-asean-australia-va-cac-nuoc-asean-post964315.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: thúc đẩyhợp tácnhiều mặtASEANAustralia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ do Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19/5.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ
Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top