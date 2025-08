Giải quyết vướng mắc mặt bằng cho các công trình khai thác cát trắng

Đại diện các hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường GPMB hiện tại

Theo lãnh đạo BQL DA ĐTXD khu vực 2, công trình Khai thác cát trắng tại phường Phong Thái do Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Việt Phương làm chủ đầu tư. Để thực hiện công trình phải thu hồi tổng diện tích đất là 660.746,2m2 của với 26 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và nhiều lăng mộ của 45 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải di dời. Đến nay, Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 đã niêm yết công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 68/TB-TTPTQD cho 27 trường hợp. Tuy nhiên hiện còn 8 trường hợp chưa đồng ý với lý do: Tỷ lệ bồi thường tài sản quá thấp, việc bố trí tái định cư chưa hợp lý, không thuận lợi đảm bảo an sinh cuộc sống lâu dài…

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, các cơ quan chuyên môn của phường Phong Thái và Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị và đề xuất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đất đai nằm trong công trình khai thác cát trắng theo hướng phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho người dân.

Đại diện lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 giải đáp thắc mắc của người dân

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái Hoàng Ngọc Hòa đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết dứt điểm những vấn đề người dân quan tâm với tinh thần thấu tình đạt lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình trên được triển khai đúng tiến độ.

Sau khi trao đổi, thảo luận các bên đã đi đến thống nhất, đặc biệt Ban QLDA ĐTXD khu vực 2 đã giải thích chủ trương đầu tư dự án, đơn giá bồi thường, hỗ trợ để 8 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng được rõ và đề nghị chủ đầu tư công trình hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đảm bảo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.