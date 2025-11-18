Gần 7.600 xe Toyota và Lexus tại Việt Nam nằm trong diện triệu hồi. Ảnh: tapchi.toyota.com.vn

Theo thông báo, chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 17/11/2025 tại tất cả các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc. Danh sách xe thuộc diện ảnh hưởng bao gồm nhiều dòng xe phổ biến, với tổng số 7.579 xe, trong đó có Toyota Alphard, Camry, Corolla, Corolla Cross và các mẫu Lexus LM, LS500. Các xe này đều được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, chi tiết số lượng và giai đoạn sản xuất cụ thể được Toyota công bố công khai.

Nguyên nhân triệu hồi liên quan đến đồng hồ táp lô với màn hình 12,3 inch, có chức năng hiển thị đèn cảnh báo, đồng hồ đo tốc độ và nhiều thông tin quan trọng khác. Trong quá trình sử dụng, một số xe có thể gặp hiện tượng màn hình không sáng sau khi bật khóa điện, gây nguy cơ bỏ lỡ các thông báo quan trọng, từ đó làm tăng nguy cơ tai nạn.

Khách hàng sở hữu xe trong diện triệu hồi sẽ nhận được thông báo từ các đại lý, mời mang xe đến kiểm tra. Dựa trên kết quả kiểm tra, xe sẽ được cập nhật phần mềm điều khiển hộp số hoàn toàn miễn phí. Thời gian kiểm tra và cập nhật dự kiến từ 1,9 đến 2,7 giờ mỗi xe. Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe tới đại lý để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Để tiết kiệm thời gian, khách hàng có thể liên hệ trước với đại lý để đặt lịch hẹn.

Thông tin chi tiết về chương trình và cách kiểm tra xe có nằm trong diện triệu hồi có thể thực hiện qua các kênh: Truy cập website chính thức: www.toyota.com.vn hoặc www.lexus.com.vn; kiểm tra số VIN xe qua đường link: https://www.toyota.com.vn/dich-vu/kiem-tra-vin; liên hệ trực tiếp với các đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc; Hotline Toyota Việt Nam là 18001524 và Lexus Việt Nam là 1800588886.

Đối với xe nhập khẩu không chính hãng thuộc diện triệu hồi, Toyota Việt Nam sẽ thực hiện kiểm tra và cập nhật miễn phí sau khi xác nhận thông tin theo yêu cầu của chủ xe.

Chương trình triệu hồi lần này không chỉ nhấn mạnh trách nhiệm của Toyota Việt Nam đối với khách hàng, mà còn khẳng định cam kết của hãng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Khách hàng được khuyến nghị kiểm tra và thực hiện cập nhật phần mềm càng sớm càng tốt để bảo vệ quyền lợi và an toàn khi vận hành xe.

Theo các chuyên gia ô tô, việc triệu hồi này của Toyota Việt Nam là biện pháp kịp thời và cần thiết. Việc cập nhật phần mềm đồng hồ táp lô giúp người lái luôn nắm bắt được thông tin vận hành xe một cách chính xác. Điều này không chỉ bảo vệ an toàn cho chủ xe mà còn giảm thiểu rủi ro trên đường, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Trên thế giới, việc triệu hồi xe như một tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và người tiêu dùng được bảo vệ từ những lỗi của sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm triệu hồi, nhằm sửa chữa, thay thế sau đó sẽ trả lại cho khách hàng.

Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi, khách hàng cần mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra, sửa chữa hay thay thế, chủ xe không phải trả bất kỳ khoản phí nào vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.