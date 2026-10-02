Dương Nỗ phát triển nông nghiệp, làng nghề gắn với du lịch

Nghệ nhân hoa giấy Thanh Tiên hướng dẫn du khách các công đoạn làm hoa.

Nâng cao giá trị

Thanh Tiên (ở phường Dương Nỗ) là một trong những nơi hiếm hoi còn lưu giữ được nghề làm hoa giấy rực rỡ sắc màu, sản phẩm thường được làm phục vụ cho tín ngưỡng và trang trí Tết. Điểm đặc trưng của hoa giấy Thanh Tiên đó là tất cả các công đoạn sản xuất đều hoàn toàn thủ công.

Điển hình ở làng nghề Thanh Tiên là cơ sở bảo tồn nghề truyền thống của ông Nguyễn Hóa, đã kết hợp bài bản giữa sản xuất hoa giấy Thanh Tiên truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Việc quảng bá sản phẩm gắn liền với các lễ hội, Festival nghề truyền thống đã biến những bông hoa giấy thành sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút khách tham quan và mua sắm trực tiếp.

Ông Nguyễn Hóa chia sẻ: Vào mùa du lịch hằng năm, mỗi ngày cơ sở của gia đình đón 40 - 50 khách nước ngoài, 3 - 4 lượt khách trong nước đến tham quan, trải nghiệm. Nhờ đó, cơ sở ngày càng thu hút du khách, đem lại doanh thu ổn định hơn 350 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, tranh dân gian làng Sình cũng là một trong những niềm tự hào của nông dân Dương Nỗ. Điển hình là cơ sở của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, sản xuất thủ công đã được nâng tầm thành điểm du lịch trải nghiệm. Du khách đến đây không chỉ để mua tranh, họ còn tự tay trải nghiệm các công đoạn làm tranh. Qua đó, giúp người dân làng nghề có cơ hội “xuất khẩu sản phẩm tại chỗ”, có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch.

Ngoài các làng nghề, Hội Nông dân phường Dương Nỗ còn vận động hội viên xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị chuyên canh, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Tiêu biểu là làng hoa Tiên Nộn, được hình thành từ việc chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng hoa chất lượng cao. Các hộ ông Nguyễn Văn Duẫn, Lê Văn Lự… đã đưa vào trồng nhiều giống hoa như ly, hướng dương, đồng tiền, cúc…, vừa cung ứng cho thị trường, vừa phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh. Mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 380 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí.

Xây dựng các chuỗi liên kết

Năm năm qua, để phong trào của Hội Nông dân gắn phát triển nông nghiệp, làng nghề với du lịch văn hóa cộng đồng, trải nghiệm đi vào chiều sâu, Hội Nông dân phường Dương Nỗ đã phối hợp giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hơn 650 triệu đồng, quản lý dư nợ ủy thác qua các ngân hàng đạt trên 28 tỷ đồng với 554 hộ vay. Địa phương đã tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 400 hội viên các làng nghề và hộ trồng hoa, với tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt gần 71,5%. Hơn 80% hội viên nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng số để có thể tự quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Theo ông Nguyễn Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, địa phương tiếp tục vận động người dân chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, gắn chặt việc phát triển nông nghiệp, làng nghề với dịch vụ du lịch cộng đồng, trải nghiệm, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Đặc biệt, phối hợp với các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ giá trị của việc kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa làng nghề để nâng cao giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung phát triển các mô hình liên kết và kinh tế tập thể; hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp để kết nối các hộ cùng ngành nghề, từng bước hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định. Các sản phẩm đặc trưng như hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, bánh chưng, bánh tét Phú Dương, hoa cúc Tiên Nộn, hoàng mai Dương Nỗ..., được khuyến khích nâng cao chất lượng, xây dựng sản phẩm OCOP 3 - 4 sao, phục vụ du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và xuất khẩu tại chỗ.