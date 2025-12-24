Đưa nghề về nông thôn

Lớp Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho lợn, bò, gà của Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2 tại xã Bình Điền

Lớp học nghề giữa làng quê

Cuối tháng 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Khu vực 2 tổ chức thi chứng chỉ cho 13 học viên của lớp Kỹ thuật chăn nuôi và phòng bệnh cho heo, bò, gà tại xã Bình Điền. Học viên là nông dân, phần lớn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và lao động nông thôn trên địa bàn xã. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được thầy giáo Hoàng Nguyễn Nhật Nam truyền đạt các nội dung mang tính thực tiễn cao, từ kỹ thuật chọn giống, phối trộn thức ăn, tiêm phòng vắc-xin đến nhận diện và xử lý các bệnh thường gặp trên đàn gia súc, gia cầm.

Anh Trần Toàn (xã Bình Điền) là một trong những học viên của lớp. Gia đình anh từng nuôi 50 con heo nhưng năm ngoái, chỉ sau một đợt dịch bệnh, toàn bộ đàn heo bị chết do không nắm vững quy trình phòng bệnh và tiêm phòng. “Mất trắng vốn liếng, tôi mới thấy kiến thức quan trọng đến mức nào. Tôi đăng ký đi học lớp này để biết cách nuôi bài bản, sang năm mới dám tái đàn”, anh Toàn chia sẻ.

Theo thầy Hoàng Nguyễn Nhật Nam, đa số học viên trong lớp đều chăn nuôi nhỏ lẻ tại hộ gia đình. Trước đây, người dân chủ yếu chăn nuôi dựa vào kinh nghiệm truyền miệng. “Khi vật nuôi bị bệnh, bà con phải gọi thú y, vừa tốn chi phí vừa xử lý chậm. Sau khi học, họ đã biết cách phòng bệnh là chính, tự tiêm vắc-xin, theo dõi vật nuôi... Một số học viên là hộ nghèo được hỗ trợ bò giống từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lại biết cách chăm sóc, phối giống, phòng bệnh sau khi tham gia học nghề nên từng bước biến con bò hỗ trợ thành sinh kế lâu dài”, thầy Nam nói.

Từ thực tế nhu cầu của người dân, Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2 mở những lớp nghề ngắn hạn tại các địa phương như: Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật chế biến món ăn; pha chế đồ uống… phù hợp với độ tuổi, điều kiện kinh tế và khả năng tiếp thu của lao động ở nông thôn. Ông Nguyễn Đình Long, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2 cho biết, mỗi năm, Trung tâm đều xây dựng kế hoạch đưa nghề về tận các xã. Trung tâm phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương khảo sát nhu cầu, vận động người dân tham gia học nghề. Quan trọng nhất là dạy những gì bà con cần, có thể áp dụng ngay vào sản xuất, chăn nuôi tại gia đình.

Tạo sinh kế bền vững

Thực hiện Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các trung tâm GDNN-GDTX tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo nghề tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó tạo sinh kế bền vững cho người dân. Việc lựa chọn ngành, nghề đào tạo được thực hiện trên cơ sở bám sát điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tế của từng phường, xã.

Trong năm 2025, Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 2 đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tư vấn, tuyển sinh học nghề cho 122 lao động nông thôn. Các lớp học nghề đã trang bị cho người dân kiến thức cần thiết để áp dụng trực tiếp vào sản xuất, chăn nuôi tại hộ gia đình cũng như các trang trại quy mô vừa và nhỏ, giúp hình thành thói quen sản xuất bài bản, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện thu nhập.

Tại Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 3, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số luôn được duy trì. Hàng năm, Trung tâm đào tạo từ 74 - 85 lao động nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới; 6 - 15 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; riêng người dân tộc thiểu số đạt 60 - 100 lao động/năm.

Tuy vậy, công tác đào tạo nghề vẫn còn không ít khó khăn. Ông Bùi Quang Quyền, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 3 cho biết, nhận thức của một bộ phận người dân về học nghề còn hạn chế. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người chưa thật sự quan tâm đến việc học nghề để có tay nghề và việc làm ổn định. Các đối tượng được thụ hưởng chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia như người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia học nghề còn ít.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề theo hướng thực chất, gắn đào tạo nghề với việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và sinh kế bền vững cho người dân. Việc xây dựng các chương trình đào tạo mới phải bảo đảm bám sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng tiếp thu của người học. Qua đó, nâng cao hiệu quả đào tạo và tính bền vững của công tác giảm nghèo thông qua giáo dục nghề nghiệp.