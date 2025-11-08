Nga 'trình làng' robot AI hình người đầu tiên

Robot AI hình người phiên bản để bàn có khả năng thể hiện 12 loại cảm xúc.

Robot mang tên IDOL hoạt động hoàn toàn tự động, chú trọng vào ba chức năng mang tính người nhất, đó là di chuyển, sử dụng các đồ vật và đặc biệt là giao tiếp như con người và với con người.

Liên minh Công nghệ Mới cho biết IDOL được đào tạo bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu thu thập được, và nó còn tự học trong khi tương tác với môi trường bên ngoài. Robot này có khả năng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến, thể hiện cảm xúc và giao tiếp mà không cần kết nối Internet.

Lãnh đạo Liên minh Công nghệ Mới Alexey Yuzhakov cho biết bên cạnh chuyển động và thao tác thì quan trọng là giao tiếp, yếu tố then chốt cho tính người của robot: bao gồm khả năng hiểu lời nói, đối thoại có chủ đích, biểu cảm khuôn mặt và sự đồng cảm. Những robot có chức năng này sẽ hoạt động tự tin trong các nhà máy, hậu cần và môi trường dịch vụ - ngân hàng, sân bay hoặc bất kỳ không gian công cộng nào.

Theo các tác giả, khuôn mặt của robot được trang bị 19 động cơ servo và các thanh cáp mềm dẻo, cho phép tái tạo ít nhất 12 cảm xúc cơ bản và hàng trăm biểu cảm nhỏ. Robot có 7 micro để tạo ra âm thanh 3 chiều và nhận dạng giọng nói đáng tin cậy, ngay cả trong môi trường ồn ào.

IDOL có tổng cộng 67 khớp tự do, bao gồm 14 khớp ở mỗi cánh tay và 6 khớp ở cổ, do một mạng nơ-ron chuyên dụng điều khiển. Cánh tay robot được trang bị bàn tay có khả năng cầm nắm, cho phép nâng những vật nặng tới 10 kg.

Robot AI hình người phiên bản đi được.

IDOL được giới thiệu ở hai phiên bản: robot đi và robot để bàn. Phiên bản để bàn nặng 40 kg, trong khi phiên bản đi bộ nặng 95 kg. Robot đi bộ chưa cho thấy sự ổn định trong việc duy trì trọng tâm, kể cả tại buổi ra mắt, song một đại diện của Liên minh Công nghệ Mới khẳng định mỗi một trục trặc sẽ là bài học cho chính robot, giống như một đứa trẻ bước đi, ngã, thử lại và dần dần hiểu được cách thế giới vận hành.

Robot IDOL có khả năng đi với vận tốc lên đến 6 km/h. Trong chế tạo IDOL các tác giả sử dụng tới 77% các linh kiện được sản xuất trong nước và họ đang có kế hoạch nâng tỷ lệ này lên 93%.

Hiện hai quốc gia phát triển robot hình người mạnh nhất là Mỹ và Trung Quốc, song Liên minh Công nghệ Mới bày tỏ tin tưởng rằng Nga có khả năng giành một thị trường ngách - đó là nền tảng robot hình người phổ quát.