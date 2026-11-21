Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: Media Quốc hội)

Tháo gỡ điểm nghẽn thực thi, bảo đảm người dân được thụ hưởng thực chất

Sáng 27/11, phát biểu tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu rõ, quán triệt tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng các nghị quyết của Đảng, công tác hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật thời gian qua đã được đẩy mạnh với nhiều quyết sách quan trọng.

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội đối với lĩnh vực này. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua hàng loạt luật và nghị quyết mang tính nền tảng, bao gồm: xây dựng mới Luật Nhà giáo; thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học. Song song với đó là các nghị quyết quan trọng về miễn, hỗ trợ học phí; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; các cơ chế, chính sách đặc thù và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, các định hướng chính sách này tập trung xuyên suốt vào bốn nội dung lớn: mở rộng cơ hội tiếp cận, bảo đảm công bằng trong giáo dục; đổi mới quản trị và tăng quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo; đổi mới đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

"Những kết quả này đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức phát triển giáo dục, tạo nền tảng cho việc thực hiện những mục tiêu đột phá trong giai đoạn mới", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng nhận định.

Bên cạnh những thành tựu về mặt thể chế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Thực tiễn triển khai trong năm 2026 cho thấy vẫn còn tồn tại khoảng cách nhất định giữa chính sách được ban hành với kết quả thụ hưởng thực tế của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục.

Những vướng mắc có thể kể đến như: tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu trường lớp ở một số địa bàn vẫn chưa được giải quyết căn bản. Công tác tuyển dụng, điều động và bố trí giáo viên còn vướng mắc trong khâu phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Việc thực hiện quyền tự chủ tại một số cơ sở giáo dục còn lúng túng; quá trình phân cấp, phân quyền chưa thực sự gắn liền với nguồn lực bảo đảm và trách nhiệm giải trình. Ngoài ra, hoạt động đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực chất lượng cao ở một số nơi chưa gắn chặt với hiệu quả sử dụng cũng như nhu cầu thực tế của phát triển kinh tế-xã hội.

Từ những thực tế này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay không nằm ở việc ban hành thêm văn bản mà phải kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ, nguồn lực được bố trí đầy đủ, người dân được thụ hưởng thực chất.

Để giải quyết triệt để các điểm nghẽn nêu trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề xuất ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, khẩn trương triển khai chính sách, hoàn thiện hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân loại từng chính sách; xác định rõ nội dung đã đủ điều kiện triển khai cũng như những vấn đề còn vướng mắc về thẩm quyền, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Cần đẩy nhanh việc ban hành các văn bản hướng dẫn, ưu tiên những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người học, công tác tuyển dụng, bố trí nhà giáo và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, cần kịp thời thống nhất cách hiểu và điều chỉnh những quy định chưa phù hợp. Đại diện Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng lưu ý việc đề xuất sửa đổi luật, nghị quyết chỉ thực hiện khi có đủ căn cứ và tổng kết từ thực tiễn; nếu ban hành chính sách mới bắt buộc phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng. Đặc biệt, phải bảo đảm chính sách miễn, hỗ trợ học phí đến đúng đối tượng, đúng thời điểm; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo từng trường, từng môn học; phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình xã hội, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ hai, bảo đảm nguồn lực đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm gắn với hiệu quả đầu ra. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, giải pháp này yêu cầu ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết bị, phòng thí nghiệm tại những địa bàn còn thiếu hụt, nhất là các vùng khó khăn. Việc đầu tư cần tính đủ kinh phí và điều kiện vận hành để các công trình sau khi hoàn thành thực sự được đưa vào sử dụng hiệu quả.

Cùng với việc bảo đảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước đối với các nhiệm vụ giáo dục công và huy động nguồn lực xã hội phù hợp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng đề nghị đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao dựa trên việc xác định rõ nhu cầu về chuẩn đầu ra, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ hai chiều giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nữa được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng đề cập là tăng cường giám sát, đánh giá và theo dõi đến khi các vướng mắc được xử lý. Nội dung giám sát tập trung vào các chính sách miễn, hỗ trợ học phí; phát triển đội ngũ nhà giáo; thực hiện quyền tự chủ và hiệu quả đầu tư đặt hàng đào tạo.

"Việc đánh giá phải lấy kết quả thụ hưởng của người học, điều kiện công tác của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và chất lượng đào tạo làm thước đo. Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện đối với từng kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các vướng mắc được khắc phục thực chất, không dừng lại ở việc trả lời hay chỉ báo cáo kết quả", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Thế Hùng nhấn mạnh.

Đề xuất xây dựng khung đánh giá năng lực học sinh thống nhất

Tham luận về đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng, kiểm tra, đánh giá có ảnh hưởng lớn đến tổ chức dạy học cũng như việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm mục tiêu giáo dục.

Theo ông, công tác kiểm tra, đánh giá cần được nhìn nhận ở ba cấp độ với mục tiêu riêng biệt. Thứ nhất là đánh giá vì học tập, nhằm thúc đẩy quá trình dạy và học, cải thiện kết quả học tập của người học. Thứ hai là đánh giá kết quả học tập phục vụ công nhận, chuyển cấp và tốt nghiệp. Thứ ba là đánh giá tổng thể chất lượng hệ thống giáo dục trên cơ sở nhiều công cụ khác nhau, cung cấp thông tin cho công tác điều hành chính sách và phân bổ nguồn lực.

Phân tích thực tiễn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy dẫn chứng, việc thay đổi tỷ trọng xét tốt nghiệp từ 70% điểm thi và 30% học bạ sang 50%-50% cũng đặt ra vấn đề cần xem xét. Khi hai thành tố có mức độ phân hóa khác nhau, thành tố ít phân hóa hơn là điểm học bạ có thể chi phối kết quả chung. Vì vậy, cần có cơ chế bảo đảm sự tương thích và công bằng giữa các phương thức đánh giá.

Ông cũng lưu ý tác động của kiểm tra, đánh giá đến định hướng dạy và học. Năm 2026, khi ngoại ngữ là môn thi tự chọn, chỉ 28,39% thí sinh đăng ký dự thi môn này. Trong khi đó, chủ trương đặt ra là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Cách thức tổ chức thi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn môn học, từ đó tác động đến định hướng chuyên môn trong nhà trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông, lấy chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 làm nền tảng. Mọi hoạt động kiểm tra, đánh giá cần bám sát mục tiêu và yêu cầu cần đạt của Chương trình đối với từng lớp học, cấp học và môn học. Đây là cơ sở để thiết kế công cụ đánh giá phù hợp, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu giáo dục và kết quả đo lường.

Khung đánh giá cần phân định rõ các cấp độ, mục tiêu đánh giá, đồng thời thiết lập 4 vòng phản hồi. Trong đó, phản hồi cho người học có ý nghĩa quan trọng, giúp các em nhận diện điểm mạnh, điểm yếu để điều chỉnh quá trình học tập. Giáo viên và tổ chuyên môn có thông tin đánh giá để cải tiến hoạt động dạy học; nhà trường, địa phương sử dụng kết quả để xây dựng chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp; cơ quan quản lý có thêm căn cứ phục vụ công tác quản lý và điều hành.

Bên cạnh đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy, cần bảo đảm chất lượng đánh giá giữa các trường, nhất là khi kết quả học bạ ngày càng có vai trò lớn trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Đặc biệt, cần huy động sự tham gia của các cơ sở đào tạo giáo viên và tổ chức khảo thí để đồng hành với trường phổ thông trong thiết kế, triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Đối với công tác tuyển sinh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy đề xuất xây dựng hồ sơ năng lực đầu vào cho từng chương trình đào tạo, thay vì chỉ căn cứ vào điểm số hoặc một phương thức tuyển sinh cụ thể. Trên cơ sở đó, cơ sở đào tạo có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp, để đánh giá được đúng yêu cầu năng lực đầu vào. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể ban hành quy trình, mẫu chuẩn để các trường triển khai thống nhất và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá cần được triển khai đồng bộ từ lớp học, nhà trường đến cấp hệ thống. Khi kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực người học, có cơ chế đối sánh và bảo đảm chất lượng giữa các cơ sở giáo dục, hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá sẽ thực sự trở thành công cụ thúc đẩy chất lượng dạy và học, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh và đào tạo.

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