Sơ đồ tuyến cáp quang biển VTS được giới thiệu tại lễ khởi công. Tuyến cáp dài khoảng 2.500km, có tổng dung lượng thiết kế 600Tbps. (Ảnh: PHƯƠNG TRINH)

Tăng dung lượng, bổ sung đường truyền dự phòng

Ngày 26/11, Viettel, Singtel và các đối tác ký kết triển khai và khởi công dự án VTS, tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ. Dự án do Viettel và Singtel đồng chủ trì, với sự tham gia của AIS (Thái Lan), VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030.

Trạm cập bờ của tuyến cáp tại Việt Nam đặt ở xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi vào khai thác, trục kết nối trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore sẽ phục vụ nhu cầu truyền dữ liệu của các trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

VTS dài khoảng 2.500km, có dung lượng thiết kế 600Tbps. Theo thông tin từ Viettel IDC, riêng trục Việt Nam-Singapore dài khoảng 1.200km, có dung lượng thiết kế 240Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Singapore là một trong những đầu mối trung chuyển dữ liệu lớn của Đông Nam Á. Trục kết nối trực tiếp tới Singapore dự kiến có độ trễ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so mức trung bình của các tuyến hiện nay. Hướng kết nối mới cũng tăng khả năng dự phòng, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn các dịch vụ số xuyên biên giới khi một tuyến gặp sự cố. Qua đầu mối Singapore, doanh nghiệp Việt Nam có thêm một hướng kết nối để tiếp cận khách hàng và các nền tảng số ở thị trường quốc tế.

Thêm kết nối cho trung tâm dữ liệu và AI

Viettel IDC tham gia VTS để mở rộng kết nối quốc tế cho các trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng AI. Khi tuyến cáp đi vào khai thác, khách hàng của doanh nghiệp có thêm lựa chọn đường truyền để trao đổi dữ liệu xuyên biên giới, sử dụng đồng thời nhiều nền tảng đám mây và vận hành hệ thống ở nhiều thị trường.

Sự phát triển của AI đặt thêm yêu cầu đối với đường truyền dữ liệu. Một hệ thống AI quy mô lớn cần năng lực tính toán và lưu trữ, đồng thời phải truyền lượng dữ liệu lớn giữa người dùng, trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và các cụm máy chủ xử lý. Để triển khai và mở rộng các ứng dụng này, đường truyền cần có băng thông lớn, độ trễ thấp và duy trì ổn định.

Sau gần hai thập kỷ phát triển trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam, Viettel IDC tiếp tục đầu tư vào năng lực tính toán, lưu trữ có thể mở rộng theo nhu cầu, đồng thời phát triển mạng kết nối trong nước và quốc tế để bảo đảm dữ liệu được truyền an toàn, liên tục. Việc tham gia VTS nằm trong kế hoạch đầu tư dài hạn đó.

Hạ tầng này tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp triển khai ứng dụng AI quy mô lớn, xử lý dữ liệu theo thời gian thực và vận hành hệ thống ở nhiều thị trường. Năng lực kết nối quốc tế cũng là một trong những yếu tố để Việt Nam thu hút các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn, doanh nghiệp công nghệ quốc tế và các dự án đầu tư vào trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI.

Với điểm cập bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, VTS sẽ bổ sung kết nối quốc tế cho các trung tâm dữ liệu và dịch vụ số ở khu vực phía nam. Đường truyền trực tiếp, dung lượng lớn tới Singapore có thể đáp ứng nhu cầu trao đổi dữ liệu của nhiều lĩnh vực như tài chính-ngân hàng, thương mại điện tử, sản xuất, logistics, truyền thông số và các nền tảng AI.

Kết nối qua VTS tạo thêm điều kiện cho khách hàng quốc tế sử dụng dịch vụ hạ tầng số tại Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước có thêm lựa chọn đường truyền để nâng chất lượng dịch vụ và mở rộng hoạt động ra khu vực.

Việc doanh nghiệp Việt Nam chủ động tham gia phát triển tuyến cáp mới cũng góp phần giảm phụ thuộc vào một số hướng kết nối hiện hữu và tăng khả năng tự chủ về hạ tầng kết nối quốc tế.

https://nhandan.vn/tuyen-cap-bien-vts-mo-them-huong-ket-noi-quoc-te-post1005807.html