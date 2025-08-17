Dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giá 2023 để phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp

Ảnh minh họa. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Theo Dự thảo Tờ trình Chính phủ, việc sửa đổi được đặt ra nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, bảo đảm hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan công quyền, tránh chồng chéo, trùng lặp hay bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, đồng thời không làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người dân và doanh nghiệp.

Một trong những điểm sửa đổi quan trọng là về thẩm quyền bình ổn giá. Luật Giá 2023 đã phân định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong đó khi có tình trạng khẩn cấp, sự cố hoặc biến động bất thường, các sở quản lý ngành, lĩnh vực sẽ tham mưu cho Sở Tài chính tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, sau đó Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai. Tuy nhiên, để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đề xuất chuyển trách nhiệm tổ chức triển khai từ Ủy ban nhân dân cấp huyện xuống Ủy ban nhân dân cấp xã.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Đáng chú ý, thẩm quyền định giá đối với dịch vụ vận chuyển khí thiên nhiên bằng đường ống và dịch vụ tồn trữ, tái hóa, vận chuyển, phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng cho sản xuất điện được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung dịch vụ sử dụng hạ tầng trong khu công nghiệp, khu kinh tế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vào danh mục Nhà nước định giá, với thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngoài ra, phạm vi áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công được làm rõ là các dịch vụ sử dụng ngân sách từ nguồn chi thường xuyên, nhằm đồng bộ với pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công. Các quy định liên quan đến dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt cũng được điều chỉnh để tương thích với Luật Đường sắt mới, trong khi tên gọi của các bộ, ngành có thẩm quyền cũng được cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ.

Về công tác thanh tra, kiểm tra giá, căn cứ Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và căn cứ Luật Thanh tra 2025, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi chức năng thanh tra chuyên ngành về giá thành kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về giá, thẩm định giá.

Đáng chú ý, Dự thảo còn đưa ra các giải pháp tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp thẩm định giá thông qua việc cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Bộ Tài chính kiến nghị bỏ quy định “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ” và bỏ yêu cầu “doanh nghiệp thẩm định giá phải được thành lập, đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Luật Doanh nghiệp” trong Luật Giá 2023. Đồng thời, quy định về cơ cấu vốn góp trong doanh nghiệp thẩm định giá cũng được làm rõ, theo đó đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, tổng số vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp phải chiếm trên 50% vốn điều lệ.