Vướng mặt bằng, hụt nhân lực

Công trình điện chiếu sáng trung tâm xã A Lưới 1 mới đạt 50% khối lượng thi công.

Loay hoay với mặt bằng

Đến cuối tháng 7/2026, hai xã A Lưới 1 và A Lưới 4 xếp ở hai vị trí cuối cùng trong tổng số 28 địa phương thuộc nhóm giải ngân vốn chậm tiến độ của TP. Huế. Tỷ lệ giải ngân của hai địa phương này có khoảng cách rất xa so với mức bình quân chung toàn quốc (38,5%) và mức bình quân chung của thành phố (27,7%).

Tại dự án Hạ tầng bãi đỗ xe vào điểm du lịch cộng đồng A Nôr (xã A Lưới 1) cho thấy, công trường hiện vắng bóng công nhân và gần như các hạng mục thi công của công trình chưa được triển khai.

Dự án này do Phòng Kinh tế xã A Lưới 1 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng với mục đích góp phần hoàn thiện hạ tầng và kích cầu du lịch ở địa phương. Ông Hồ Văn Ngực, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 1 cho biết: “Dự án chậm thi công do vướng mặt bằng 4 nhà mồ của người dân nên đến nay khối lượng thi công mới đạt khoảng 30%”.

Tại xã A Lưới 4, tình trạng vướng mắc mặt bằng, chậm thi công khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng “đình trệ”. Cụ thể, tại dự án đường vào khu sản xuất C8, ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù công trình vẫn được triển khai nhưng còn gặp khó khăn do một số vị trí chưa hoàn thành công tác GPMB.

Theo UBND xã A Lưới 4, cuối tháng 7/2026 vừa qua, chính quyền xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức buổi làm việc với hộ gia đình ông Lê Nghị có đất rừng sản xuất (khoảng 1.700m2) bị ảnh hưởng mặt bằng thi công tại tuyến đường sản xuất C8. Tại buổi làm việc, hộ gia đình này đã đồng ý chủ trương tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư tiếp tục thi công các hạng mục trên tuyến. Với các hộ dân còn lại, địa phương vẫn đang tích cực gặp gỡ, giải thích để tạo sự đồng thuận.

"Chạy nước rút" cuối năm

Bên cạnh khó khăn về mặt bằng, khảo sát thực tế tại các xã A Lưới 1 và A Lưới 4 cho thấy, tình trạng dự án chậm thi công và vốn giải ngân bị đình trệ còn xuất phát từ năng lực quản lý ở cấp cơ sở. Dù Sở Xây dựng cùng các ban, ngành đã tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và định mức nhưng bộ máy chuyên môn tại địa phương vẫn chưa theo kịp.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, năm 2026 xã được phân bổ nguồn vốn đầu tư công trên 10 tỷ đồng, cùng với 6 dự án chuyển tiếp từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, do có sự thay đổi trong các quy định của Nhà nước, nguồn vốn đầu tư công của các dự án trước đây giao cho xã làm chủ đầu tư nay được thành phố rà soát, thu hồi nguồn vốn để trực tiếp quản lý khiến tiến độ chung bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận, sự thiếu hụt nghiêm trọng cán bộ chuyên môn tại Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ công của xã cũng là một trong những nguyên nhân khác khiến các dự án chậm thi công dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn chưa đạt kế hoạch.

“Hiện nay, toàn bộ khâu quản lý và thẩm định hồ sơ dự án chúng tôi đều phải thuê ngoài. Nguồn nhân lực tại chỗ không đủ khả năng bám sát công trình. Đây là nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ kéo theo chậm giải ngân nguồn vốn. Trước mắt, chúng tôi phải nhờ các địa phương khác hỗ trợ cán bộ chuyên môn. Về lâu dài, xã mong muốn thành phố điều động cán bộ có chuyên môn sâu ở lĩnh vực xây dựng công tác tại xã”, ông Nguyễn Văn Hải đề xuất.

Đối với xã A Lưới 4, nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công đến từ lý do khách quan. Ông Trần Lý Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã giải thích, đến hết tháng 6/2026, UBND xã A Lưới 4 chưa phát sinh giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nguyên nhân chủ yếu là do xã mới được thành lập, cần thời gian kiện toàn tổ chức và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý đầu tư công. Bên cạnh đó, nhiều dự án mới đang thực hiện thủ tục mở mã dự án, một số công trình mới triển khai thi công nên chưa đủ điều kiện nghiệm thu, thanh quyết toán và một số dự án chuyển tiếp còn gặp khó khăn trong công tác GPMB.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương nêu trên đang tích cực triển khai hàng loạt giải pháp. Tại xã A Lưới 1, ông Nguyễn Văn Hải cho biết, mục tiêu đặt ra là đến hết tháng 9/2026 sẽ hoàn thành 100% tiến độ giải ngân và giải ngân toàn bộ nguồn vốn do xã quản lý. Các nguồn vốn do thành phố quản lý dự kiến sẽ “cán đích” trong tháng 10 năm nay.