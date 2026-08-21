Những khoảng rộng để công nghiệp bứt phá

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được đầu tư

Những năm gần đây, công nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của TP. Huế. Cùng với sự quan tâm của Trung ương và địa phương, nhiều dự án hạ tầng chiến lược được đầu tư đã mở rộng không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp.

Lợi thế nổi bật của TP. Huế nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, hội tụ đầy đủ các phương thức vận tải gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và là cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp gắn với logistics, xuất, nhập khẩu và chuỗi cung ứng khu vực. Đáng chú ý, Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô cùng hệ thống các khu công nghiệp (KCN), như: Phú Bài, Phong Điền, Gilimex, VSIP… đang mở rộng, tạo quỹ đất, hạ tầng để thu hút các dự án lớn. Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế Phú Bài, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên đang dần hoàn thiện góp phần tạo kết nối liên vùng.

Một lợi thế khác của TP. Huế là nguồn nhân lực được đào tạo từ hệ thống các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ…

Đặc biệt, TP. Huế đang xây dựng Đề án phát triển công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là một lợi thế trong cạnh tranh thu hút đầu tư mà còn phù hợp với xu thế phát triển bền vững khi các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về phát thải, môi trường, trách nhiệm xã hội. Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng TP. Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa và sinh thái đặc trưng của Việt Nam.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương chia sẻ, gần đây hạ tầng công nghiệp tại KKT Chân Mây - Lăng Cô và các KCN trên địa bàn ngày càng được đầu tư đồng bộ, góp phần thu hút nhiều dự án sản xuất, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Hiện lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 35% GRDP của thành phố, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, quy mô công nghiệp của thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Giá trị sản xuất công nghiệp còn khiêm tốn; số doanh nghiệp quy mô lớn chưa nhiều, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này hạn chế khả năng lan tỏa sang các lĩnh vực khác và chưa tạo sức bật cho nền kinh tế.

Tạo sức bật cho tăng trưởng

Tại hội thảo góp ý xây dựng Đề án phát triển công nghiệp TP. Huế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào tháng 3 vừa qua, TS Hoàng Trường, Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công thương (Bộ Công Thương) cho rằng, mặc dù có nhiều lợi thế nhưng quy mô công nghiệp của Huế vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh, thành trong khu vực. Số dự án công nghệ cao chưa nhiều, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm và mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

Tập kết xuất hàng tại cảng Chân Mây.

Theo các chuyên gia, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các KKT, KCN, nhất là giao thông kết nối, điện, môi trường, nước thải và logistics để đáp ứng yêu cầu của các dự án có quy mô lớn. Đồng thời, cần quy hoạch thêm các KCN theo hướng chuyên sâu, ưu tiên thu hút những ngành có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít tác động đến môi trường và sớm xúc tiến hình thành Khu thương mại tự do tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Bên cạnh hạ tầng, cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số cần được triển khai linh hoạt, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Ngoài thu hút các tập đoàn lớn, TP. Huế cần quan tâm phát triển doanh nghiệp trên địa bàn để hình thành hệ sinh thái công nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Kanglongda Huế tại KCN Phong Điền, nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, thành phố cần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, cao đẳng nhằm xây dựng lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của sản xuất hiện đại.

Một nội dung khác được nhiều chuyên gia kinh tế đề cập là thành phố cần phát triển mạnh ngành nghề công nghiệp hỗ trợ. Khi doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, giá trị gia tăng sẽ được giữ lại nhiều hơn tại địa phương, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Đây cũng là nền tảng để hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại thay vì phát triển theo từng dự án đơn lẻ.

Theo TS Vũ Quang Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương (Bộ Công Thương), công nghiệp không chỉ tạo ra giá trị sản xuất mà còn có sức lan tỏa mạnh đến dịch vụ logistics, thương mại, dịch vụ kỹ thuật và khoa học - công nghệ. Khi công nghiệp phát triển sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, mở rộng nguồn thu ngân sách tạo dư địa cho hạ tầng cũng như các lĩnh vực an sinh xã hội.

Với định hướng phát triển công nghiệp xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường, thành phố không theo đuổi mô hình công nghiệp nặng và phát triển bằng mọi giá. Đây là lựa chọn phù hợp với đặc trưng của một đô thị di sản, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững, giúp ngành công nghiệp trở thành động lực quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng của TP. Huế trong những năm tới.