Cơ hội bứt phá công nghiệp hỗ trợ

Công ty TNHH Baosteel Can Making - chi nhánh Huế cung ứng lon nhôm cho Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại KCN Phú Bài.

Chủ động tham gia chuỗi cung ứng

Tại Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô, sự phát triển của Công ty CP Kim Long Motor Huế đang mở ra nhu cầu đối với các ngành cơ khí, linh kiện, vật liệu và dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất, lắp ráp ô tô. Đây được xem là một trong những hướng đi mới để doanh nghiệp (DN) địa phương tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Mai, đại diện Công ty CP Kim Long Motor Huế, DN đang xây dựng hệ sinh thái sản xuất, lắp ráp ô tô, trong đó bao gồm nhiều công đoạn liên quan đến cơ khí, linh kiện và các dịch vụ hỗ trợ. Vì vậy, DN trên địa bàn TP. Huế có thể tham gia cung ứng phụ tùng, vật liệu, bao bì, logistics, cơ khí và các dịch vụ kỹ thuật nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, công nghệ.

Từ nhu cầu của ngành ô tô cho thấy, dư địa phát triển CNHT ở TP. Huế không chỉ nằm ở việc sản xuất linh kiện. Nhiều ngành công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có nhu cầu lớn về sản phẩm, nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị và dịch vụ phục vụ sản xuất. Đây là những lĩnh vực phù hợp với năng lực của nhiều DN nhỏ và vừa nếu đầu tư đúng hướng.

Trong lĩnh vực dệt may, ở Huế có nhiều DN như Công ty CP Dệt may Huế, Công ty CP Sợi Phú Bài, Công ty CP Vinatex Phú Hưng... đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái sản xuất và công nghiệp phụ trợ quy mô. Đơn cử, Công ty CP Vinatex Phú Hưng đang tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan... Năm 2026, DN này đặt mục tiêu đạt doanh thu hơn 878 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2025.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinatex Phú Hưng, để đạt mục tiêu đó, DN đang kiểm soát chặt định mức nguyên liệu, điện năng và tỷ lệ hao hụt; đồng thời nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí điện, phát triển sản phẩm mới. Quá trình này cũng đặt ra nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nguyên phụ liệu, thiết bị, bảo trì máy móc và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất dệt may.

Ở lĩnh vực đồ uống, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại KCN Phú Bài cũng tạo nhu cầu đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ phụ trợ như bao bì, nhãn mác, vận tải, cơ khí và bảo trì.

Nhu cầu CNHT tại TP. Huế đã hình thành rõ ở nhiều lĩnh vực. Ngành ô tô cần linh kiện, cơ khí, vật liệu; dệt may cần nguyên phụ liệu, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật; ngành đồ uống có nhu cầu về bao bì, vận tải, cơ khí, bảo trì...

Theo Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc, số DN trên địa bàn tham gia các lĩnh vực như may mặc, bao bì, linh kiện, cơ khí, chế biến thực phẩm và thủy sản ngày càng tăng. Tuy nhiên, phần lớn DN CNHT vẫn ở quy mô nhỏ và vừa, khả năng liên kết chưa cao. Đây là một trong những nguyên nhân khiến DN địa phương chưa tham gia được nhiều vào chuỗi cung ứng của các DN lớn, nhất là những chuỗi có yêu cầu cao về chất lượng, công nghệ, tiêu chuẩn môi trường.

Tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp phát triển

Để tạo thêm dư địa cho CNHT, TP. Huế đang hoàn thiện hạ tầng công nghiệp, đồng thời định hướng thu hút các dự án sản xuất có khả năng tạo liên kết với DN trong nước.

TP. Huế hiện có nhiều KCN, KKT tiếp tục được đầu tư hạ tầng, mở rộng quỹ đất, tạo điều kiện thu hút thêm các dự án sản xuất, chế biến, chế tạo và dịch vụ liên quan. Trong đó, KKT Chân Mây - Lăng Cô có lợi thế về cảng biển, giao thông và logistics được định hướng phát triển thành khu vực công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của miền Trung. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố thu hút các dự án sản xuất gắn với xuất, nhập khẩu, đồng thời mở rộng không gian cho các ngành CNHT.

Cùng với hạ tầng, TP. Huế đang thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao và CNHT gắn với những lĩnh vực có tiềm năng như cơ khí - ô tô, điện tử, dệt may, chế biến thực phẩm và năng lượng tái tạo.

Vấn đề quan trọng đặt ra là làm sao để DN địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của những dự án trên. Nếu các DN lớn chỉ sử dụng sản phẩm, nguyên liệu, dịch vụ từ bên ngoài thì tác động lan tỏa đối với khu vực DN tại chỗ sẽ hạn chế.

Do đó, việc kết nối DN đầu chuỗi với DN cung ứng cần được chú trọng. Với những đơn hàng và yêu cầu cụ thể, DN địa phương có cơ sở để xác định đầu tư gì, nâng cấp công nghệ nào, đáp ứng tiêu chuẩn ra sao. Đồng thời, những yêu cầu về giao hàng đúng hạn, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn lao động và môi trường trở thành điều kiện bắt buộc đối với các nhà cung ứng.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển CNHT theo hướng thực tế, tập trung vào các nhóm giải pháp: Hỗ trợ đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn, DN lớn, phù hợp với định hướng tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2026 - 2035.

“Với nền tảng hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện, sự đồng hành của chính quyền và vai trò dẫn dắt của các DN lớn, ngành CNHT TP. Huế có cơ hội phát triển, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững trong giai đoạn tới”, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc nói.