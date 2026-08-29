Chống thất thu, tạo đà tăng trưởng hai con số

Công chức Thuế TP. Huế hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các ứng dụng thuế điện tử.

Vẫn còn thất thu

Theo số liệu từ Thuế TP. Huế, lũy kế đến ngày 31/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế thành phố quản lý gần 9.800 tỷ đồng, đạt hơn 68% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính; 67,5% dự toán HĐND, UBND thành phố giao và bằng khoảng 112% so với cùng kỳ.

8 tháng đầu năm, kinh tế TP. Huế duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo đó, thành phố đã đón hơn 5,8 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch vượt 13.790 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; cấp mới 41 dự án với tổng vốn hơn 24.500 tỷ đồng; có 731 doanh nghiệp thành lập mới.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, minh bạch và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

Tuy nhiên, tình trạng thất thu thuế vẫn còn ở một số lĩnh vực. Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế thành phố chỉ ra một số lĩnh vực có nguy cơ thất thu ngân sách cao, bao gồm các lĩnh vực: Thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản, xây dựng tư nhân, dịch vụ ăn uống, lưu trú, cho thuê tài sản.

Đáng chú ý là lĩnh vực du lịch. Số lượng cơ sở lưu trú nhỏ, homestay, biệt thự cho thuê ngắn ngày, đặt phòng qua các ứng dụng phát triển rất nhanh. Trong khi đó dữ liệu về đăng ký kinh doanh, khách lưu trú, giá bán, hóa đơn... chưa được kết nối thường xuyên, dẫn đến nguy cơ bỏ sót đối tượng và kê khai doanh thu chưa sát thực tế.

“Chống thất thu thuế không chỉ để thu đủ mà còn để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa người chấp hành tốt và người lách luật”, ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Để hoàn thành 100% dự toán pháp lệnh và phấn đấu tăng thu thêm 5 - 7% so với dự toán giao, ngành thuế TP. Huế xác định sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, sẽ tập trung chuyển đổi mô hình quản lý từ thuế khoán sang kê khai giúp nâng cao tính minh bạch và công bằng trong kinh doanh. Đây cũng được xem là giải pháp căn cơ để quản lý đúng doanh thu thực tế, đặc biệt với hộ kinh doanh du lịch, ăn uống, bán hàng online.

Bên cạnh đó, ngành thuế còn phối hợp với lực lượng công an, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường để kết nối dữ liệu. Đồng thời, cũng tập trung rà soát các sàn thương mại điện tử, nền tảng đặt phòng, các cơ sở lưu trú không đăng ký hoặc kê khai thấp. Ngành thuế cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; triển khai hóa đơn điện tử, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để hướng dẫn chính sách mới. Cùng với đó, triển khai “làm sạch” mã số thuế, rà soát các hộ có địa điểm kinh doanh không trùng với nơi cư trú.

Ngày 15/8/2026, UBND TP. Huế ban hành Chỉ thị số 25 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Từ cơ sở này, ngành thuế đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai rà soát công tác quản lý thuế. Ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Trưởng Thuế Cơ sở 1 TP. Huế cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều hộ kinh doanh chưa đăng ký thuế, địa chỉ kinh doanh và nơi cư trú khác nhau. Chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, UBND các phường để nắm địa bàn”.

Tại phường Phú Xuân, công chức thuế và địa phương đã trực tiếp mời, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, hộ kinh doanh trên địa bàn phường cho biết, đã được cán bộ thuế hỗ trợ hướng dẫn thực hiện kê khai thuế và hóa đơn điện tử.

Lãnh đạo Thuế thành phố cho hay, ngành thuế sẽ đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế để bảo đảm các hồ sơ, thủ tục được thực hiện kịp thời. Song cũng khuyến cáo người dân nên kê khai trung thực, minh bạch. Bởi các hành vi gian lận, trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.