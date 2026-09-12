Tầm nhìn mới về sự nghiệp người cao tuổi trong kỷ nguyên mới

Khu vực đo huyết áp cho bệnh nhân tại chương trình khám sức khỏe định kỳ trên địa bàn phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, từ đó đặt ra nhiều thời cơ, đan xen với thách thức, đòi hỏi phải đổi mới tư duy chiến lược ở tầm quốc gia, chuyển từ tư duy coi người cao tuổi là “đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội”, là “gánh nặng của con cháu, gia đình, cộng đồng” sang nhìn nhận thấu đáo, xác định người cao tuổi “là vốn quý của đất nước”, nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi người cao tuổi là một trong những đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu tiên. Sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi trước hết thể hiện ở việc thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh cho người cao tuổi; sớm hình thành các cơ sở chăm sóc người cao tuổi với các loại hình khác nhau phù hợp điều kiện cụ thể, đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi; tổ chức khám bệnh hằng năm miễn phí cho người cao tuổi, thành lập cơ sở dưỡng lão với tính chất “làng hạnh phúc”, “đô thị hạnh phúc”, nhằm “chống cô đơn cho người già”. Hiện nay, đã có tới 95% số người cao tuổi được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế; cả nước có hơn 600 cơ sở dưỡng lão, nhiều nơi đã thành lập cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong ngày và dài hạn.

Hiện nay, đã có tới 95% số người cao tuổi được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế; cả nước có hơn 600 cơ sở dưỡng lão, nhiều nơi đã thành lập cơ sở chăm sóc người cao tuổi trong ngày và dài hạn.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thể hiện tư duy đột phá chiến lược của Đảng trong thích ứng với thời đại số, trí tuệ nhân tạo. Năm 2025, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, tham mưu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”.

Hội đã ký kết chương trình phối hợp Tập đoàn Quế Lâm trong việc hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, nhân rộng mô hình tại một số tỉnh, thành phố, góp phần cung ứng lương thực sạch, thực phẩm sạch, bảo vệ môi trường sống trong lành.

Hội đã phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tập đoàn CT Group, tổ chức Lễ phát động “Người cao tuổi hưởng ứng phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026” tại tỉnh Bắc Ninh, bước đầu triển khai tại 8 tỉnh, thành phố ở miền bắc, đặt tiền đề phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh mỗi năm. Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, đến nay Trung ương Hội đã tổ chức được 6 đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội cấp tỉnh trên toàn quốc; nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo; tiêu biểu như Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng Đề án “Điểm tựa số cho người cao tuổi”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, mở ra dư địa khuyến khích người dân phát huy mọi nguồn lực làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, đất nước. Người cao tuổi có thêm cơ hội đem vốn trí tuệ, kinh nghiệm tích lũy tiếp tục phát huy năng lực của mình vào khởi nghiệp và tạo việc làm. Hiện gần 10 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng triệu người; người là chủ tập đoàn, doanh nghiệp lớn, được vinh danh Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí khởi nghiệp và tạo việc làm của lớp người cao tuổi hôm nay, truyền cảm hứng cho lớp trẻ trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là sự phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi văn hóa là nền tảng tinh thần dân tộc. Người cao tuổi là cầu nối giữa truyền thống văn hóa và cuộc sống đương đại, trao truyền các giá trị truyền thống lâu đời cho thế hệ trẻ. Năm 2023, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi từ cơ sở tới toàn quốc, tạo sân chơi văn hóa văn nghệ quần chúng sâu rộng toàn quốc. Năm 2026, người cao tuổi ở khắp các vùng miền đã và đang sôi động tham gia Liên hoan Dân ca cổ truyền dân tộc, truyền cảm hứng gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hiện nay, người cao tuổi không ngại tuổi tác vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm tham gia các vị trí cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, hội quần chúng từ cơ sở; thôn, bản, tổ dân phố với tinh thần cống hiến vì Đảng, vì đất nước và Nhân dân.

Đại hội XIV của Đảng thu hút khoảng 1,2 triệu người cao tuổi tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo văn kiện. Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đã tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội, thống nhất Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng ghi dấu ấn người cao tuổi gương mẫu, động viên con cháu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Hiện nay, người cao tuổi không ngại tuổi tác vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm tham gia các vị trí cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, hội quần chúng từ cơ sở; thôn, bản, tổ dân phố với tinh thần cống hiến vì Đảng, vì đất nước và Nhân dân.

Thực tế cho thấy, qua đại dịch Covid-19 hay trong khắc phục thiên tai, thảm họa đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng người cao tuổi cùng chung sức, đồng lòng gìn giữ cho xã hội bình yên. Vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, Hội Người cao tuổi Việt Nam luôn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tất cả tình cảm thiêng liêng, trao truyền giá trị đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây” tới cộng đồng xã hội và lớp trẻ. Với sự kết nối, vận động chủ động, đa dạng, các cấp Hội hằng năm đã trao tặng hàng triệu suất quà, hỗ trợ xây mới hàng nghìn ngôi nhà cho người cao tuổi thuộc diện nghèo, ủng hộ người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, tích cực quyên góp tiền ủng hộ nhân dân Cuba.

Tháng Hành động vì người cao tuổi hằng năm được tổ chức đa dạng, sinh động, thiết thực, lan tỏa sâu rộng gắn với Chương trình nhân đạo Mắt sáng cho người cao tuổi, giúp cho hàng triệu người cao tuổi được chữa trị các bệnh về mắt. Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình hay, cách làm tốt, hiện có hơn 9.000 câu lạc bộ trong cả nước, thu hút gần 500 nghìn hội viên. Tất cả đó là thành quả của đổi mới, sáng tạo, kết nối được nhân tâm cộng đồng để xuất sắc nhận giải nhất tại Giải thưởng Sáng kiến vì một châu Á già hóa khỏe mạnh (năm 2020), được vinh danh giải xuất sắc tại Giải thưởng Sáng kiến vì cộng đồng (năm 2025).

Mỗi người cao tuổi hôm nay càng thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng”; đồng thời suy ngẫm và hành động đúng với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Đạo lý “kính lão trọng thọ” của dân tộc ta không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội”; “Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương; người cao tuổi Việt Nam nguyện một lòng son sắt với Đảng, yêu nước, yêu chế độ; tiếp tục phát huy hào khí Diên Hồng, góp phần hiện thực hóa khát vọng trường tồn, hùng cường dân tộc, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

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