Phần thưởng quý giá

Những bao gạo nghĩa tình được trao tặng hàng tháng

Đến TDP 12, chúng tôi ấn tượng với “Tuyến đường cờ kiểu mẫu” tại đường Đồng Khởi với hàng trăm lá cờ Tổ quốc tung bay. Những “điểm xanh văn hóa” tại công viên đường Dương Xuân Hạ và đình làng Dương Xuân Hạ với những hàng cây bàng Đài Loan xanh tốt, hoa hồng và nhiều loài hoa rực rỡ theo mùa, dụng cụ thể dục và ghế đá; nhiều tuyến đường có camera an ninh, đèn năng lượng mặt trời…, tạo nên cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, sáng.

Tại kiệt đối diện cây xăng Bàu Vá, trước đây là con đường mòn nhỏ, mùa mưa bùn đất thường gây bất tiện cho việc đi lại, nay đã được bê tông hóa, mở rộng thành con đường rộng 5m, chiều dài gần 100m, do người dân đóng góp toàn bộ kinh phí, với gần 120 triệu đồng. Các hộ dân cũng hưởng ứng cuộc vận động hiến đất mở rộng đường Thích Tịnh Khiết, góp phần xây dựng hạ tầng đường sá khang trang. Những năm gần đây, người dân đã kết nối, vận động và đóng góp hơn 500 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng, mở rộng đường sá.

Ông Đặng Minh Tiến, đảng viên của Chi bộ TDP 12 cho rằng: Diện mạo khu dân cư văn minh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp, sáng như hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, đóng góp, chung sức bền bỉ bao năm qua của mỗi người dân trên địa bàn. Trong đó, vai trò lãnh đạo của Chi bộ TDP 12 có ý nghĩa tiên quyết, quan trọng.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ TDP 12, xác định lãnh đạo triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy chi bộ đã gắn việc “làm theo” của tập thể chi bộ và từng đảng viên vào nhiệm vụ thực tiễn.

Để công tác lãnh đạo của chi bộ có hiệu quả, trước hết mỗi đảng viên phải thực sự có trách nhiệm và nêu gương trong mọi hành động, xây dựng được sức mạnh đoàn kết trong toàn chi bộ, niềm tin mến trong Nhân dân. Đảng viên Đặng Minh Tiến là một trong những điển hình nêu gương. Ông cùng nhiều đảng viên khác luôn có mặt đầu tiên, “xắn tay áo” thực hiện xây dựng điểm xanh văn hóa, đổ mồ hôi trong những Ngày Chủ nhật xanh. Đồng thời, tiên phong đóng góp kinh phí xây dựng các công trình công cộng; kết nối mạnh thường quân, gom góp yêu thương gửi đến các hộ gia đình chính sách, hộ già cả neo đơn, bệnh tật, khó khăn, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tinh thần của đảng viên trong chi bộ đã lan tỏa đến người dân trong TDP. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, TDP 12 cùng các tổ chức, đoàn thể và người dân đã vận động, kết nối, đóng góp hàng năm từ 600 đến 700 triệu đồng để tặng quà cho các hộ khó khăn; duy trì bền vững mô hình “Hũ gạo tình nghĩa”, mỗi tháng tặng 32 hộ, mỗi hộ một bao gạo.

Bí thư Chi bộ TDP 12 cho biết: Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã lãnh đạo vận động được gần 120 triệu đồng, tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn. Mới đây, trong dịp lễ vu lan, 100 suất quà đong đầy yêu thương đã được trao tận tay các hộ già cả, neo đơn, khó khăn.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập thể Chi bộ TDP 12 có 8 lần được tặng giấy khen và nhiều thành tích khác. “Đó là niềm tự hào của tập thể chi bộ và mỗi đảng viên. Phần thưởng quý giá nhất là sự khởi sắc từng ngày của địa phương và tình cảm tin mến, sự đồng lòng của người dân trên địa bàn”, Bí thư Chi bộ TDP 12 chia sẻ.