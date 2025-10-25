Vì sự an toàn cho học sinh

Buổi sinh hoạt tuyên truyền về chấp hành trật tự an toàn giao thông tại Trường THCS Chu Văn An

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Không khí sôi nổi của buổi sinh hoạt tuyên truyền về ATGT mới đây tại Trường THCS Chu Văn An đã để lại nhiều ấn tượng cho học sinh và giáo viên. Chương trình do nhà trường phối hợp với công an địa phương tổ chức, cung cấp cho học sinh những kiến thức thiết thực để hình thành thói quen tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông: cách sang đường và đi bộ an toàn, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách, không lạng lách, đánh võng...

Cô giáo Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: “Nhà trường luôn xác định mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và lành mạnh. Một trong những giải pháp giúp thực hiện mục tiêu trên là phối hợp với cơ quan công an để tuyên truyền và nâng cao kiến thức về chấp hành trật tự ATGT”.

Em Thanh Trúc, học sinh lớp 9/12 Trường THCS Chu Văn An chia sẻ: “Những buổi sinh hoạt do chính các cô chú công an đứng lớp đã giúp em hiểu rõ hơn về pháp luật và biết cách xử lý khi tham gia giao thông. Những kiến thức này rất trực quan, dễ hiểu và dễ nhớ”.

An toàn trước cổng trường

Để đảm bảo tình hình giao thông - trật tự đô thị trước cổng trường, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Huế chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT, đảm bảo trật tự đô thị kết hợp phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; yêu cầu các trường thực hiện nghiêm kế hoạch giảng dạy ATGT theo quy định.

Do thường có lề đường chật hẹp nên nhiều trường đã linh động sử dụng một phần không gian sân trường để phân chia vị trí, kẻ vạch, giúp phụ huynh đón con chờ, đậu đỗ xe máy thuận lợi. Đồng thời, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của nhà trường trong giờ cao điểm về các nội dung liên quan việc chấp hành ATGT, trật tự đô thị đến học sinh và phụ huynh...

Nhiều trường học thực hiện thành công các mô hình, như: “Cổng trường an toàn giao thông”, “Xếp hàng đón con”, và “An toàn giao thông - nụ cười trẻ thơ” để nâng cao ý thức và cải thiện trật tự. Các mô hình này mang lại hiệu quả tích cực và được nhân rộng. Tại Trường Tiểu học Thuận Thành, phường Phú Xuân, mô hình “Xếp hàng đón con” hay xây dựng mô hình tự quản đảm bảo ATGT, trật tự đô thị được nhà trường cùng hội cha mẹ học sinh phối hợp triển khai và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Theo chị Nguyễn Tâm Nhi, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Thuận Thành, mặc dù kinh phí đóng góp không nhiều, song mô hình tổ tự quản đảm bảo ATGT, trật tự đô thị mang lại hiệu quả vô cùng lớn, giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn và góp phần giảm ùn tắc giao thông cục bộ.