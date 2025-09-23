Trường đại học VN có 21 giảng viên thuộc tốp 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới

Trường Đại học VinUni. (Ảnh: VinUni)

Trường Đại học VinUni có 21 giảng viên, nhà nghiên cứu được xướng tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 - theo bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất do nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford.

Đây là thông tin vừa được Trường Đại học VinUni cho biết sáng nay, 3/10.

Các giảng viên, nhà khoa học được vinh danh của VinUni thuộc nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật, đến y học, y tế công cộng và kinh tế học. Danh sách cụ thể gồm Giáo sư David R. Bangsberg, Giáo sư Wray Buntine, Giáo sư Yong P. Chen, Giáo sư Nitesh Vinay Chawla, Giáo sư Đỗ Ngọc Minh, Giáo sư Laurent El Ghaoui, Tiến sỹ Lê Thái Hà, Giáo sư Pranee Liamputtong, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo sư Nguyễn Minh Thọ, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giáo sư Edmund J. Malesky, Giáo sư Phan Mạnh Hưởng, Giáo sư Dimitri Poddighe, Giáo sư Ling San, Giáo sư Saeid Sanei, Giáo sư Maurizio Trevisan, Giáo sư Vũ Hà Văn, Tiến sỹ Kumar Vikrant và Giáo sư Chun-Yang Yin.

Bảng xếp hạng được Đại học Stanford thực hiện dựa trên dữ liệu khoa học công khai của Scopus về những nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, sử dụng các chỉ số như: Tổng số lần trích dẫn, chỉ số h-index, chỉ số điều chỉnh theo đồng tác giả và điểm tổng hợp. Bản cập nhật năm 2025 phản ánh dữ liệu tính đến cuối năm 2024 và tôn vinh những nhà khoa học nằm trong top 2% hàng đầu trong lĩnh vực của họ - những người đang góp phần định hình tiến bộ học thuật và mở rộng biên giới tri thức nhân loại.

Trường Đại học VinUni là một trong những đại học non trẻ nhất của Việt Nam, đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế được xây dựng bởi Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania – hai đại học thuộc tốp 20 đại học tốt nhất thế giới. VinUni cũng thu hút nhiều nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước.

Mới đây, trường đại học này công bố chiến lược tăng tốc phát triển Giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu.

Điểm tựa của chiến lược là chương trình “VinUni 500” - mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới và nguồn kinh phí 9.300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chuẩn quốc tế tại Việt Nam./.