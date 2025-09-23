  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/10/2025 15:36

Trường đại học VN có 21 giảng viên thuộc tốp 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới

Nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford vừa công bố danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, trong đó có 21 giảng viên Trường Đại học VinUni.

Phát triển khoa học công nghệ - yếu tố then chốt nâng tầm đại học Việt NamTiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học-giáo dục giữa Việt Nam và Ba Lan

 Trường Đại học VinUni. (Ảnh: VinUni)

Trường Đại học VinUni có 21 giảng viên, nhà nghiên cứu được xướng tên trong danh sách các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 - theo bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất do nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford.

Đây là thông tin vừa được Trường Đại học VinUni cho biết sáng nay, 3/10.

Các giảng viên, nhà khoa học được vinh danh của VinUni thuộc nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật, đến y học, y tế công cộng và kinh tế học. Danh sách cụ thể gồm Giáo sư David R. Bangsberg, Giáo sư Wray Buntine, Giáo sư Yong P. Chen, Giáo sư Nitesh Vinay Chawla, Giáo sư Đỗ Ngọc Minh, Giáo sư Laurent El Ghaoui, Tiến sỹ Lê Thái Hà, Giáo sư Pranee Liamputtong, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo sư Nguyễn Minh Thọ, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giáo sư Edmund J. Malesky, Giáo sư Phan Mạnh Hưởng, Giáo sư Dimitri Poddighe, Giáo sư Ling San, Giáo sư Saeid Sanei, Giáo sư Maurizio Trevisan, Giáo sư Vũ Hà Văn, Tiến sỹ Kumar Vikrant và Giáo sư Chun-Yang Yin.

Bảng xếp hạng được Đại học Stanford thực hiện dựa trên dữ liệu khoa học công khai của Scopus về những nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, sử dụng các chỉ số như: Tổng số lần trích dẫn, chỉ số h-index, chỉ số điều chỉnh theo đồng tác giả và điểm tổng hợp. Bản cập nhật năm 2025 phản ánh dữ liệu tính đến cuối năm 2024 và tôn vinh những nhà khoa học nằm trong top 2% hàng đầu trong lĩnh vực của họ - những người đang góp phần định hình tiến bộ học thuật và mở rộng biên giới tri thức nhân loại.

Trường Đại học VinUni là một trong những đại học non trẻ nhất của Việt Nam, đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế được xây dựng bởi Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania – hai đại học thuộc tốp 20 đại học tốt nhất thế giới. VinUni cũng thu hút nhiều nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước.

Mới đây, trường đại học này công bố chiến lược tăng tốc phát triển Giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu.

Điểm tựa của chiến lược là chương trình “VinUni 500” - mời tuyển 500 nhân sự học thuật tinh hoa thế giới và nguồn kinh phí 9.300 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu chuẩn quốc tế tại Việt Nam./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
đại họcgiảng viênnhà khoa học hàng đầu thế giớiđại học Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển khoa học công nghệ - yếu tố then chốt nâng tầm đại học Việt Nam

Nhằm đạt được mục tiêu nâng cao vị thế trong các bảng xếp hạng quốc tế như yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các trường đại học cần phát triển theo hướng chất lượng và hiệu quả. Trong đó, việc có đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi cùng tiềm lực nghiên cứu khoa học xuất sắc… là những yếu tố then chốt để nâng tầm đại học Việt Nam.

Phát triển khoa học công nghệ - yếu tố then chốt nâng tầm đại học Việt Nam
Đại học Huế, sự lựa chọn của sinh viên nhiều vùng miền

Đại học Huế (ĐHH) có môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng học tiện nghi; có mối quan hệ hợp tác toàn diện với các trường đại học, tổ chức quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với các chương trình trao đổi quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Đại học Huế, sự lựa chọn của sinh viên nhiều vùng miền
500 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động

Sáng 29/8, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức sự kiện “PXUni Job Festival 2025” với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đem đến hơn 500 cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên và người lao động.

500 cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động
Tuyển sinh Đại học Huế: Ngành “hot”, ngành gặp khó

Kết quả điểm trúng tuyển vào các trường thành viên, khoa thuộc và trực thuộc Đại học Huế (ĐHH) năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành. Trong khi nhóm ngành y - dược, sư phạm, ngôn ngữ tiếp tục “giữ nhiệt” với mức điểm cao ngất ngưởng thì một số ngành thuộc nông - lâm - ngư nghiệp… vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Tuyển sinh Đại học Huế Ngành “hot”, ngành gặp khó

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top