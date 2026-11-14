Mỹ cho phép nối lại các chuyến bay sau sự cố liên lạc trên toàn quốc

Hành khách làm thủ tục tại ki-ốt tự phục vụ tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở Queens, New York, Mỹ ngày 13-11-2026. Ảnh: Xinhua

Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố ảnh hưởng đến 22 trung tâm kiểm soát không lưu khu vực, có nhiệm vụ điều phối máy bay trên đường bay giữa các sân bay. FAA đã ban hành lệnh tạm dừng cất cánh nhằm bảo đảm an toàn. Các máy bay đang bay không bị yêu cầu hạ cánh ngay lập tức.

Ông Duffy cho biết hệ thống kiểm soát không lưu sử dụng công nghệ cũ, trong khi các bộ định tuyến bị quá tải dữ liệu, dẫn đến sự cố. Ông cảnh báo hoạt động hàng không cần thêm thời gian để trở lại bình thường sau khi lệnh tạm dừng được dỡ bỏ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết chưa phát hiện bằng chứng cho thấy sự cố do tấn công mạng, song công tác điều tra vẫn tiếp tục. Ông cũng khẳng định sự việc không liên quan đến đợt gián đoạn dịch vụ của Microsoft trước đó.

Theo công ty phân tích dữ liệu hàng không Cirium, ít nhất 827 chuyến bay phải quay lại sân bay xuất phát hoặc chuyển hướng đến sân bay khác do sự cố. Ngoài ra, khoảng 11.000 chuyến bay, với hơn 1,5 triệu hành khách, được lên lịch cất cánh từ các sân bay Mỹ sau 16 giờ ngày 13-11 (giờ miền Đông Mỹ).