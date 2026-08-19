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ClockThứ Năm, 20/08/2026 12:42

Trên 59 nghìn học sinh đầu cấp tựu trường

HNN.VN - Sáng 20/8, tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố, hàng nghìn học sinh đầu cấp đồng loạt tựu trường. Với học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10, đây là ngày đầu tiên các em bước vào một môi trường học tập mới, làm quen thầy cô, bạn bè và mở ra những hành trình mới.

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 Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu)

Với học sinh lớp 1, đây không chỉ là một ngày đến trường bình thường mà còn là dấu mốc đầu tiên trên hành trình học tập.

Tại các trường như Lê Lợi, Quang Trung, Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa), Đặng Văn Ngữ, Huyền Trân (phường An Cựu), Thủy Lương (phường Hương Thủy)… công tác đón học sinh được chuẩn bị chu đáo. Những tiết mục văn nghệ vui tươi, lớp học được trang trí nhiều màu sắc cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giúp các em nhanh chóng hòa vào không khí ngày hội.

Sau hoạt động chào đón, học sinh lớp 1 được làm quen với không gian lớp học, cô giáo, bạn bè…; tham quan không gian trường học, từng bước làm quen với nền nếp học tập ở một ngôi trường mới.

Không khí tựu trường tại các trường THCS, THPT cũng không kém phần náo nức. Ở các trường Trần Cao Vân (phường Phú Xuân), Nguyễn Chí Diểu (phường Thuận Hóa)…, giáo viên, đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm để đón, hướng dẫn học sinh lớp 6 tìm lớp, ổn định tổ chức. Ngày đầu đến trường, các em được giới thiệu về truyền thống, môi trường học tập, gặp gỡ thầy cô và làm quen với những người bạn mới. Nhiều trường cũng khuyến khích học sinh chủ động hơn ngay từ ngày đầu: tự tìm lớp, tự sắp xếp chỗ ngồi, mạnh dạn giao lưu và làm quen với môi trường mới.

Không chỉ là cột mốc mở đầu năm học, ngày tựu trường còn là bước khởi đầu để học sinh đầu cấp rèn luyện sự tự tin, tính tự lập và tinh thần đoàn kết. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, mỗi ánh mắt, nụ cười và lời chào hôm nay sẽ dần trở thành những kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, toàn thành phố tuyển sinh 20.466 học sinh lớp 1, 22.062 học sinh lớp 6 và 17.179 học sinh lớp 10.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
học sinhđầu cấptựu trường
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