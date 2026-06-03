Tuyển sinh đầu cấp: Giữ ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính

Giữ ổn định trong tuyển sinh đầu cấp để đảm bảo quyền lợi của học sinh

Giữ nguyên tuyến tuyển sinh

Được giao chỉ tiêu tuyển sinh 280 học sinh lớp 1 trong năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Lê Lợi triển khai công tác tuyển sinh khá thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và chính quyền địa phương. Bà Lê Thị Ly Na, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, UBND phường Thuận Hóa ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể và tổ chức các cuộc họp với hiệu trưởng các trường để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn và thống nhất phương án triển khai. Nhà trường nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ lực lượng công an trong việc rà soát dữ liệu dân cư, cung cấp danh sách học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh. Sau đó, nhà trường tiếp tục đối chiếu với tổ dân phố để bảo đảm tính chính xác.

Việc tiếp tục duy trì các tuyến tuyển sinh như những năm trước được xem là yếu tố quan trọng giúp phụ huynh yên tâm, đồng thời hạn chế những xáo trộn có thể phát sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Chẳng hạn, dù hiện nay Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thuộc phường Thuận Hóa, trong khi Trường THCS Chu Văn An thuộc phường Vỹ Dạ, song hai địa phương đã thống nhất phương án giữ ổn định tuyến tuyển sinh trong năm học 2026-2027.

Ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt cho hay, học sinh thuộc các khu vực trường tuyển sinh trước đây từ tổ 1 đến tổ 8 phường Thuận Hóa vẫn tiếp tục được tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Chu Văn An như những năm trước. Việc thống nhất phương án từ sớm giúp phụ huynh yên tâm và không phát sinh những thay đổi đột ngột trong quá trình tuyển sinh.

Tạo thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh

Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, rà soát số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường và chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, đội ngũ giáo viên.

Là địa bàn có quy mô trường lớp lớn của thành phố, phường Thuận Hóa đã chủ động xây dựng phương án tuyển sinh từ sớm. Hiện địa phương có 19 trường công lập, gồm 8 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 4 trường THCS. Theo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2026 - 2027, toàn phường dự kiến có 375 lớp với 14.761 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học có 256 lớp với 9.436 học sinh, tuyển mới 1.841 học sinh lớp 1; cấp THCS có 119 lớp với 5.325 học sinh, tuyển mới 1.330 học sinh lớp 6.

Theo bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, dù có sự thay đổi về đơn vị hành chính và thẩm quyền quản lý nhưng với mục tiêu bảo đảm quyền học tập của học sinh, công tác tuyển sinh được tổ chức theo nguyên tắc tất cả học sinh trong độ tuổi phổ cập đều được đến trường. Việc phân tuyến, tiếp nhận học sinh được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh, bảo đảm ổn định, không gây xáo trộn.

Các trường học đều thực hiện công khai đầy đủ chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh, thời gian, phương thức tuyển sinh và các quy định liên quan trên bảng thông báo, trang thông tin điện tử cũng như các kênh truyền thông phù hợp để phụ huynh dễ dàng tiếp cận. Trong thời gian tuyển sinh, các trường bố trí cán bộ, giáo viên trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh trong quá trình đăng ký nhập học, đồng thời tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh năm học 2026 - 2027 đảm bảo huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học. Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đăng ký và quản lý tuyển sinh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, việc điều tra, rà soát chính xác số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, phân tuyến phù hợp và giao chỉ tiêu sát thực tế được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, hạn chế tình trạng quá tải hoặc thiếu chỉ tiêu cục bộ.

Việc giữ nguyên các tuyến tuyển sinh, chủ động rà soát dữ liệu dân cư và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về trường lớp, đội ngũ giáo viên đã giúp công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 trên địa bàn thành phố diễn ra thuận lợi. Qua đó, tiếp tục bảo đảm quyền học tập của học sinh, đồng thời tạo nền tảng để các trường bước vào năm học mới với tâm thế chủ động và sẵn sàng.