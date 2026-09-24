Tròn đầy mùa trăng biên cương

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao những món quà yêu thương đến trẻ em vùng biên tại chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm”.

Ngày 21/9 (tức 11/8 âm lịch), mưa tầm tã suốt cả buổi sáng. Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế và những người lính biên phòng chưa bao giờ lùi bước trước dông bão, nay lại bồn chồn, thầm mong mưa tạnh. Hàng trăm trẻ em khó khăn trên mảnh đất biên cương xa xôi đang háo hức mong chờ đêm hội trăng rằm các chú BĐBP mang đến. Đại tá Đặng Ngọc Hiệu bộc bạch, nếu thời tiết không thuận lợi, những người lính biên phòng vẫn “che mưa chắn gió”, để các cháu đúng hẹn được đón chú Cuội, chị Hằng, thỏa sức vui với những màn múa lân hấp dẫn trong tiếng trống rộn ràng, được nhận những chiếc đèn ông sao lấp lánh, những món quà ngọt ngào và cùng nhau phá cỗ.

Từ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, những chuyến xe nối nhau ngược dốc ngược đèo lên biên giới, đến địa điểm trường phổ thông nội trú liên cấp, đóng trên địa bàn xã A Lưới 4. Đây là địa điểm sẽ diễn ra chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” do Ban Chỉ huy BĐBP chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức. Chiều 21/9, những người lính biên phòng xắn tay dựng chiếc dù rộng 400m2, vững chắc giữa sân trường mênh mông còn thơm mùi vôi vữa.

Ngày 22/9 (tức 12/8 âm lịch), các anh tiếp tục khẩn trương triển khai và hoàn tất công tác chuẩn bị. Buổi chiều hôm đó, bằng bàn tay khéo léo cùng tình cảm yêu thương dành cho trẻ em còn nhiều khó khăn trên dải đất phên dậu, lực lượng thanh niên, phụ nữ ban chỉ huy; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, đã bày biện khéo léo mâm cỗ đầy ắp các loại hoa trái, bánh kẹo. Những phần quà được gói ghém đẹp mắt, xếp đặt ngay ngắn. Những dãy ghế thấp nối nhau thẳng tắp chờ bước chân rộn rã đến với đêm hội trăng rằm, vườn cổ tích các cháu mang theo suốt tuổi thơ.

Trong vai trò “tổng chỉ huy” công tác chuẩn bị, ngắm sân khấu trang hoàng rực rỡ giữa sân trường mênh mông còn thơm mùi vôi vữa, Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố, xúc động và tự hào. Thời gian qua, lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã không quản chai sần, trầy xước những đôi vai, đôi tay, chung sức vận chuyển gạch, cát, đá; khiêng vác giàn giáo; dọn dẹp vật liệu; trộn và vận chuyển vữa; buộc sắt để rải bê tông… Qua đó, hỗ trợ xây dựng ngôi trường liên cấp quy mô, khang trang, hiện đại, là dự án trọng điểm do UBND thành phố Huế triển khai, mang lại môi trường học tập an toàn, tiện nghi, giúp nâng cao chất lượng giáo dục cho con em vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đêm hội trăng rằm tròn đầy theo những tiết mục biểu diễn nghệ thuật, múa lân; giao lưu giữa chú Cuội, chị Hằng với các em học sinh, mang đến tiếng cười vui tươi, rộn rã cả núi rừng, bản làng.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu bộc bạch: Lực lượng BĐBP luôn xem việc chăm lo cho trẻ em vùng biên giới là nhiệm vụ. Xuất phát từ trái tim người lính, những năm qua, BĐBP thành phố Huế đã triển khai bền vững, hiệu quả nhiều chương trình, mô hình thiết thực, “chắp cánh” cả về tinh thần lẫn vật chất cho trẻ em trên hai tuyến biên giới. Trong đó, điển hình là chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”. Sự trưởng thành tiến bộ qua mỗi năm học nói chung, niềm vui rạng rỡ của các cháu trong đêm hội này nói riêng, đã tiếp thêm động lực to lớn để những người lính biên phòng chân cứng đá mềm trên mọi nẻo biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

100 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” trị giá 50 triệu đồng và 300 suất quà trị giá 60 triệu đồng cùng yêu thương của lực lượng BĐBP, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chính quyền địa phương xã A Lưới 4 và rất nhiều tấm lòng đã được trao trọn vẹn, chắp cánh cho học sinh khó khăn có thêm động lực và điều kiện vươn tới ước mơ.