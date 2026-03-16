Cú hích để giáo dục Huế bứt phá

Thành phố Huế ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích đạt được trong giáo dục

Định hình trung tâm giáo dục chất lượng cao

Mục tiêu xuyên suốt của Huế là xây dựng thành phố trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, bảo đảm công bằng và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

Theo đó, từng cấp học, các mục tiêu cụ thể được lượng hóa rõ ràng. Đối với giáo dục mầm non, đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống trường mầm non theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục. Với giáo dục phổ thông, thành phố sẽ mở rộng tiếp cận công bằng và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; hoàn thiện mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Phấn đấu đến năm 2030 có 97% trường tiểu học, 93% trường THCS và 90% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; ít nhất 90% người trong độ tuổi hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương. Đáng chú ý, chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8, trong đó chỉ số bất bình đẳng trong giáo dục giảm xuống dưới 10%.

Đối với giáo dục đại học, trọng tâm là phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp uy tín trong khu vực. Đến năm 2030, Đại học Huế phấn đấu thuộc nhóm 300 trường đại học hàng đầu châu Á và 1.000 trường đại học thế giới, có 10 - 20% chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế và đào tạo liên kết quốc tế.

Về giáo dục nghề nghiệp, thành phố tập trung sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và các lĩnh vực ưu tiên. Phấn đấu phát triển Trường Cao đẳng Huế đạt chuẩn chất lượng cao, đồng thời đảm nhiệm vai trò trung tâm thực hành của vùng.

Tầm nhìn xa hơn, đến năm 2035 và 2045, thành phố hướng đến hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo. Hoàn thành phổ cập giáo dục THPT và tương đương trên phạm vi toàn thành phố; đưa Đại học Huế vào nhóm 200, rồi 100 trường đại học hàng đầu châu Á. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc, có thu nhập cao và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tất cả các chỉ tiêu đặt ra trong chương trình hành động đều vượt các chỉ tiêu chung của quốc gia trong Nghị quyết 71. Điều này hoàn toàn phù hợp khi những năm vừa qua, các chỉ số giáo dục của thành phố tăng lên đáng kể nhờ cơ chế chính sách đầu tư, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, ngành giáo dục và người dân.

Động lực mới

Theo các nhà quản lý giáo dục, chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng, trở thành động lực then chốt trong tiến trình sớm đưa Huế trở thành trung tâm giáo dục của cả nước trước năm 2030. Nhiều nội dung trong chương trình được đánh giá là mang tính đột phá, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của giáo dục thành phố trong thời gian tới. Đặc biệt, kết quả triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW sẽ được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục.

Bồi dưỡng cho học sinh đội tuyển quốc gia môn sinh học

Ông Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cho rằng, trước hết, chương trình đặt trọng tâm vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong lãnh, chỉ đạo. Qua đó, tạo khí thế mới trong toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Một điểm đáng chú ý khác là chủ trương bảo đảm chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách, đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục công lập thực hiện cơ chế tự chủ có kiểm soát. Cùng với đó là việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiện đại, đạt chuẩn từ bậc mầm non đến phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị Huế; xây dựng đội ngũ nhà giáo…

Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, chương trình xác định ưu tiên nguồn lực để đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành kỹ thuật, công nghệ và các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố; tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Đồng thời, từng bước hiện đại hóa và nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu cho rằng, nếu được triển khai đồng bộ, chương trình hành động sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho giáo dục thành phố, hướng tới môi trường học tập hiện đại, công bằng và hội nhập, đồng thời góp phần hình thành thế hệ học sinh giàu bản sắc văn hóa Huế, có năng lực sáng tạo và tự tin hội nhập. Khi chương trình được triển khai hiệu quả sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trong chất lượng dạy và học. Không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chương trình còn góp phần phát triển giáo dục mũi nhọn và nhiều lĩnh vực khác. Cùng với đó, môi trường giáo dục sẽ từng bước được cải thiện, tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh và giáo viên phát triển.

Gỡ khó, tạo đột phá

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, hiện nay, giáo dục TP. Huế còn gặp không ít thách thức. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học tại một số đơn vị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới. Đội ngũ triển khai còn gặp nhiều khó khăn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới. Đáng chú ý, tư duy đổi mới ở một bộ phận cán bộ, giáo viên chưa thật sự mạnh mẽ, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai trong thực tiễn.

Thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong giáo dục

Để triển khai hiệu quả, các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ. Trong đó, ưu tiên đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại là nhiệm vụ then chốt; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới giáo dục, đặc biệt là việc triển khai các nội dung của Nghị quyết 71 nhằm tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong toàn ngành.

Ông Nguyễn Tân nhấn mạnh đến việc đổi mới tư duy lãnh đạo theo hướng kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và hành động quyết liệt; xác định giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của thành phố, ưu tiên bố trí nguồn lực tương xứng. Một trong những giải pháp cốt lõi là đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục. Thành phố sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển giáo dục bằng các chương trình, đề án trọng điểm; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý; nâng cao tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục.

Song song đó là sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiện đại; tập trung đầu tư kiên cố hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp phù hợp quy hoạch của thành phố. Ưu tiên đầu tư phòng thực hành, khu trải nghiệm giáo dục STEM/STEAM, thư viện thông minh, trung tâm học liệu số; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Với quyết tâm chính trị cao và giải pháp đồng bộ, chương trình hành động được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt, đưa giáo dục Huế phát triển nhanh và bền vững.