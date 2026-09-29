Rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đến nay các nội dung phục vụ lễ kỷ niệm đang được các sở, ngành, đơn vị liên quan và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tập trung triển khai theo kế hoạch. Ngày 5/10, UBND thành phố đã ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, kiện toàn bộ máy điều phối, đôn đốc các nhiệm vụ chuẩn bị.

Các nội dung chính của chương trình đang được hoàn thiện, trong đó tập trung vào kỷ yếu 130 năm, phim tư liệu, triển lãm tư liệu, hiện vật; các hoạt động tri ân cựu giáo viên, cựu học sinh; đón tiếp các thế hệ thầy cô, cựu học sinh về thăm trường; giao lưu, trải nghiệm và hội thảo chuyên môn...

Cùng với hoàn thiện nội dung chương trình, công tác chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất tại trường đang được đẩy nhanh. Các hạng mục sân khấu, khu vực đón tiếp, không gian tổ chức hoạt động, khu trưng bày - triển lãm, Phòng Truyền thống, khu hội trại, gian hàng, cảnh quan và trang trí, khánh tiết được tập trung thi công. Các điều kiện về điện, nước, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn và hậu cần cũng được rà soát.

Công tác tuyên truyền được triển khai với bộ nhận diện, băng rôn, maket, trailer, phim tư liệu và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Từ ngày 15 đến 25/10, dự kiến tăng cường tuyên truyền trực quan, treo băng rôn và trình chiếu trailer trên các màn hình điện tử.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân đề xuất một số vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới.

Sở GD&ĐT cũng nêu một số vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới, như vấn đề kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm, hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho trường. Thời gian đến lễ chính thức không còn nhiều, trong khi một số hạng mục thi công, chỉnh trang và chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ đang được triển khai đồng thời.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 130 năm Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế là dịp để tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, qua đó khẳng định những đóng góp của trường trong đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tương xứng với vị thế của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Đồng thời, cần phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng cựu học sinh, tăng cường kết nối các thế hệ, lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến; tạo động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn mới.