Tìm giải pháp tạo nguồn học sinh xuất sắc cho Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Những thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế là kết quả của quá trình đào tạo, bồi dưỡng cùng sự nỗ lực của học sinh, tâm huyết của giáo viên và sự đồng hành của gia đình.

Ngày hội trải nghiệm các môn chuyên dành cho học sinh THCS.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chất lượng giáo dục mũi nhọn ở bậc THPT có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình phát hiện, khơi gợi và bồi dưỡng năng lực học sinh từ những cấp học trước. Vì vậy, việc tạo nguồn học sinh xuất sắc không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, mà cần trở thành một nội dung phối hợp thường xuyên, có định hướng và trách nhiệm chung của toàn ngành.

Một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội thảo là đổi mới cách phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thay vì chỉ dựa vào điểm số hay kết quả các kỳ thi, các trường THCS cần chú trọng nhận diện năng lực thông qua quá trình học tập, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ học thuật và sản phẩm sáng tạo. Việc bồi dưỡng phải phù hợp với từng lứa tuổi, khơi dậy niềm say mê học tập, phát triển tư duy độc lập, khả năng tự học, sáng tạo; tránh chạy theo thành tích hoặc tạo áp lực luyện thi kéo dài.

Hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế phối hợp thực chất giữa Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế và các trường THCS. Trong đó, trường Quốc Học phát huy vai trò nòng cốt về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, phối hợp tổ chức các chuyên đề, câu lạc bộ học thuật và hoạt động khám phá môn chuyên. Các trường THCS chủ động khảo sát năng lực, nguyện vọng của học sinh, tạo điều kiện để giáo viên trao đổi chuyên môn, tiếp cận nguồn học liệu chất lượng.

Thông qua hội thảo, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cùng ngành giáo dục thành phố hướng đến xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng học sinh xuất sắc hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Dịp này, học sinh các trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trần Cao Vân, Chu Văn An, Thống Nhất… tham gia Ngày hội trải nghiệm các môn chuyên dành cho học sinh THCS với nhiều hoạt động giúp các em khám phá năng lực, sở thích và định hướng học tập.

* Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Dấu ấn 130 năm Quốc Học - Huế”, tạo sân chơi bổ ích để học sinh tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và những giá trị của ngôi trường giàu truyền thống hiếu học.

Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Dấu ấn 130 năm Quốc Học - Huế”.

Cuộc thi đưa học sinh vào hành trình khám phá những dấu mốc đáng nhớ trong 130 năm hình thành và phát triển của Trường Quốc Học - Huế; những thành tựu nổi bật cùng các thế hệ thầy cô giáo, học sinh đã góp phần làm nên tên tuổi của trường. Qua từng câu hỏi, các thí sinh không chỉ thể hiện kiến thức, khả năng tư duy và sự nhanh nhạy mà còn có dịp hiểu thêm về ngôi trường mình đang theo học.

Điểm nhấn của chương trình là phần cứu trợ với sự tham gia của các thế hệ cựu học sinh Quốc Học - Huế. Thông qua những thử thách do Ban tổ chức đưa ra, các cựu học sinh có cơ hội tiếp sức, giúp thí sinh quay trở lại sàn thi đấu. Hoạt động tạo nên sự giao lưu, gắn kết giữa các thế hệ học trò, góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa của dịp kỷ niệm 130 năm thành lập trường.