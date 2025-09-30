  • Huế ngày nay Online
Nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

HNN.VN - Ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Điểm cầu TP. Huế được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

 Trẻ em cần được bảo vệ an toàn trong thời đại số

Trong bối cảnh công nghệ 4.0, môi trường mạng mang lại nhiều lợi ích song cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với học sinh, như: Tiếp cận thông tin độc hại, bị lạm dụng dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo hay nguy cơ nghiện mạng. Trẻ em là nhóm dễ tổn thương, cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, đồng thời nhà trường, gia đình và xã hội phải chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Các cán bộ, giáo viên được trang bị kiến thức về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng tạo dựng không gian học tập và vui chơi an toàn cho học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thông tin trong giáo dục, giúp cán bộ, giáo viên có đủ kỹ năng hướng dẫn và bảo vệ trẻ em trước các rủi ro trên không gian mạng.

Hoạt động này cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, tạo nền tảng để các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời đại số.

Minh Hiền
