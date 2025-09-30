  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7/10

HNN.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Kế hoạch của UBND TP. Huế về xây dựng xã hội học tập, từ ngày 1 đến 7/10, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Lễ khai mạc diễn ra đồng loạt vào ngày 1/10 tại tất cả các xã, phường.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tặng sách cho thư viện trường 

Chủ đề của tuần lễ năm nay là “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”. Thông qua chuỗi hoạt động, ngành giáo dục mong muốn nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân về ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, tự học, gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp, bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, như: Tuyên truyền vai trò của học tập suốt đời bằng ấn phẩm, phóng sự, diễn đàn; tổ chức tọa đàm với chuyên gia về công nghệ, kỹ năng học tập hiệu quả; tập huấn kỹ năng số cơ bản và nâng cao cho người dân, học sinh; giới thiệu các nền tảng học tập trực tuyến, học liệu số, Hue-S. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phát động phong trào xây dựng thư viện số, tủ sách số, khuyến khích hình thành cộng đồng học tập trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm, cuộc thi về công nghệ số, lập trình, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu… sẽ được tổ chức nhằm tạo sân chơi sáng tạo, rèn luyện tinh thần tự học và khởi nghiệp. Hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng là điểm nhấn, giúp học sinh, sinh viên được tiếp cận thực tế nghề nghiệp, định hướng tương lai.

MINH HIỀN
