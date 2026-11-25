Quang cảnh tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, bà Lý Vy Vy bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Huế, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa thành phố Huế và các địa phương, đối tác Trung Quốc thời gian qua. Bà mong muốn Tổng Lãnh sự quán sẽ cùng lãnh đạo thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa Huế trở thành một điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bà Lý Vy Vy cho rằng, hợp tác cấp địa phương có vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bà mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Huế với các địa phương của Trung Quốc, đồng thời mở rộng trao đổi kinh nghiệm về quản lý địa phương thông qua các chuyến thăm, hội thảo trực tuyến và các hình thức khác.

Tổng Lãnh sự Lý Vy Vy đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Huế, nhất là trong các lĩnh vực gắn với định hướng phát triển đô thị di sản, du lịch, y tế chuyên sâu, chuyển đổi số và kinh tế xanh của thành phố. Tại chương trình xúc tiến đầu tư trước đó, hơn 30 doanh nghiệp Trung Quốc đã trao đổi với các cơ quan, đơn vị của Huế về cơ hội hợp tác trong chuyển đổi số tại các khu công nghiệp, phát triển du lịch văn hóa, sản xuất thuốc đông y và nông nghiệp công nghệ cao. Bà bày tỏ mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trao quà lưu niệm đến bà Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chúc mừng bà Lý Vy Vy nhận nhiệm vụ mới và chúc bà có nhiệm kỳ công tác thành công. Chủ tịch UBND thành phố mong bà có thêm dịp đến Huế để tìm hiểu những nét đặc trưng của Cố đô, đồng thời hỗ trợ kết nối thành phố với các địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc.

Về công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết thành phố Huế đang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cảng biển, hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc và nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn có thêm doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các khu công nghiệp của Huế, nhất là trong những ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao.

Đoàn lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Về du lịch, Chủ tịch UBND thành phố cho biết Huế định hướng phát triển các sản phẩm dựa trên cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa, lịch sử, trong đó có Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận. Từ thế mạnh của doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực giải trí và ứng dụng công nghệ vào biểu diễn nghệ thuật, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các loại hình vui chơi, giải trí và chương trình nghệ thuật gắn với phát huy giá trị di tích tại khu vực Hoàng thành Huế.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề cập khả năng hợp tác phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe trên cơ sở kết hợp thế mạnh y học cổ truyền cung đình, y học hiện đại và dịch vụ du lịch của Huế. Để tăng cường kết nối du lịch, Chủ tịch UBND thành phố gợi mở việc nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp từ một số địa phương của Trung Quốc đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Huế chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển sản phẩm OCOP từ nguồn nguyên liệu địa phương. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu.

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Phan Thanh Hải trao ấn phẩm Báo Huế ngày nay đến Tổng Lãnh sự Lý Vy Vy.

Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với các đối tác Trung Quốc

Cùng ngày, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế do đồng chí Phan Thanh Hải, Thành ủy viên, Giám đốc làm Trưởng đoàn có buổi tiếp và làm việc với bà Lý Vy Vy, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Thanh Hải bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Lý Vy Vy cùng đoàn công tác đến thăm đơn vị nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới. Thông tin khái quát về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cho biết cơ quan luôn nỗ lực truyền tải chính xác, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Ghi nhận những thành tựu phát triển toàn diện của Trung Quốc thời gian qua, đồng chí Phan Thanh Hải khẳng định đơn vị luôn chú trọng đăng tải thông tin về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế mong muốn bà Tổng Lãnh sự tiếp tục quan tâm, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa đơn vị với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung Quốc trong việc quảng bá thế mạnh công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế, cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ làm báo hiện đại.

Đoàn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc Đài và Phát thanh, Truyền hình Huế.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ban Giám đốc đơn vị, bà Lý Vy Vy đánh giá cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế với các đối tác Trung Quốc thời gian qua. Việc đơn vị kịp thời phản ánh các sự kiện, thành tựu phát triển của Trung Quốc trên các loại hình báo chí đã góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Bà Lý Vy Vy nhấn mạnh, với vai trò cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ cung cấp nguồn tư liệu chính thống để Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế thông tin đầy đủ, khách quan về đất nước, con người Trung Quốc. Bà Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân do Tổng Lãnh sự quán tổ chức.