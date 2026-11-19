Cả 2 cùng “khát” điểm

Khả năng tranh chấp quyết liệt là điều CLB Bóng đá Huế (trái) phải tiếp tục cải thiện. Ảnh: Huỳnh A Thỏ

Sau vòng 8 đấu, CLB bóng đá Huế đứng thứ 12 với 5 điểm, còn Long An xếp thứ 13 với 4 điểm. Phía sau 2 đội là Lâm Đồng với 4 điểm, còn phía trên là Xuân Thiện Phú Thọ cũng chỉ có 5 điểm. Khoảng cách sít sao khiến một chiến thắng có thể tạo ra thay đổi đáng kể ở khu vực cuối bảng.

CLB bóng đá Huế bước vào trận đấu sau thất bại nặng nề 0-5 trước Becamex TP. Hồ Chí Minh ở vòng 8. Kết quả này đã phơi bày những hạn chế trong hệ thống phòng ngự, nhất là khi phải đối đầu với đội bóng có khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội tốt.

Trước đó, đội bóng Cố đô từng thua Thái Nguyên và Hưng Yên cùng tỷ số 1-4. Trận thua 0-5 ở vòng 8 tiếp tục cho thấy có quá nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự cùng khả năng tập trung trong suốt trận đấu, nhất là những thời điểm đối thủ tăng tốc hoặc gây sức ép liên tục.

Ở chiều ngược lại, Long An cũng chưa có chiến thắng nào sau 8 vòng đấu. Đội bóng hiện thuộc miền Đông Nam bộ có 4 điểm và vừa thua Xuân Thiện Phú Thọ 2-3 trên sân Việt Trì. Trận đấu này cho thấy, Long An không hoàn toàn bế tắc trong tấn công khi ghi được 2 bàn vào lưới đối phương. Tuy nhiên, những sai sót trong phòng ngự và khả năng duy trì thế trận sau giờ nghỉ khiến họ đánh mất lợi thế.

Trong cuộc đối đầu này, đội bóng Cố đô có lợi thế sân nhà, trong khi Long An đang chịu sức ép từ chuỗi trận không thắng. Nhưng điều này không đồng nghĩa Long An dễ dàng gục ngã trên sân Tự Do. Việc họ có ngoại binh và từng dẫn trước Xuân Thiện Phú Thọ chứng tỏ khả năng tạo cơ hội và gây khó khăn cho hàng thủ đối phương vẫn hiện hữu.

Ngoài ra, trận thua tan nát trước Becamex TP. Hồ Chí Minh cho thấy đội bóng của HLV Lê Chí Nguyện phải nhanh chóng cải thiện khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, khả năng tranh chấp quyết liệt của hàng tiền vệ, hiệu quả trong khâu bọc lót, duy trì sự tập trung và có nhiều hơn những đường chuyền chính xác cho tuyến trên.

Cơ hội thoát khỏi nhóm cuối

Ngoại binh của Long An sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của CLB Bóng đá Huế. Ảnh: BaoTayNinh

Với CLB bóng đá Huế, lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng, nhưng không “tự động” mang lại điểm số cho đội bóng. Và để giành được 3 điểm trước Long An, các học trò HLV Lê Chí Nguyện cần nhập cuộc tỉnh táo, tránh nóng vội và không để đối thủ khai thác những khoảng trống ở 2 biên hoặc trung lộ.

Long An đang khát điểm nên chắc chắn họ sẽ chơi với quyết tâm cao. Khi đó, nếu đội khách tiếp tục mắc sai sót như ở trận gặp Phú Thọ, các chân sút Cố đô có thể khai thác, ngược lại, một hàng thủ thiếu tổ chức sẽ khiến đội chủ sân Tự Do đối diện nguy cơ đánh rơi điểm ngay trên sân nhà.

Sau vòng 9, lượt đi vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới khép lại. Vì vậy, chiến thắng trước Long An chưa thể giải quyết cuộc đua trụ hạng, nhưng có thể giúp CLB Bóng đá Huế có cơ hội thoát khỏi nhóm cuối bảng sau khi kết thúc lượt đi.

Tuy nhiên, đội bóng Cố đô không thể chỉ trông chờ vào việc các đối thủ mất điểm mà cần phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế đã nêu. Trước mắt, Long An là đối thủ trực tiếp và sân Tự Do là nơi CLB Bóng đá Huế có quyền chủ động. Và nếu không tận dụng được cơ hội này, chặng đường còn lại của lượt đi với thầy trò HLV Lê Chí Nguyện sẽ càng nặng nề hơn.