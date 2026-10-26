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ClockThứ Hai, 26/10/2026 11:19

Nâng cao chất lượng tham mưu của các cấp ủy Đảng

HNN - Từ cơ sở đến các cơ quan chuyên môn, nhiều vấn đề được nhận diện, đề xuất và chuyển thành nội dung tham mưu. Khi nắm chắc thực tiễn, nói đúng vấn đề và đề xuất đúng cách làm, tham mưu trở thành một khâu quan trọng giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát hơn với yêu cầu thực tiễn.

Tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị năm học mớiĐộng lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởngPhát huy vai trò người đứng đầu trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

 Phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Chân Mây - Lăng Cô.

Nhận diện đúng vấn đề từ cơ sở

Tại tổ dân phố (TDP) Văn Xá 2, phường Hương Trà, những ý kiến từ các buổi sinh hoạt chi bộ được cụ thể hóa thành những việc làm sát với địa bàn. Đảng viên đề nghị xây dựng phương án “bốn tại chỗ”, hỗ trợ các hộ nghèo khi xảy ra mưa bão, vận động người dân chủ động nguồn lực để tự bảo đảm an toàn; đồng thời duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Lê Đình Phố, Bí thư Chi bộ TDP Văn Xá 2 cho biết, do địa bàn nằm sát sông, Chi bộ đề xuất rà soát cây cối có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão. Đội xung kích phòng, chống thiên tai gồm 20 thành viên được thành lập, với lực lượng nòng cốt là an ninh cơ sở và dân quân tại chỗ. Các phương tiện, áo phao, cống rãnh và tuyến đường có nguy cơ ngập sâu cũng được rà soát để chủ động phương án ứng phó.

Ở Chân Mây - Lăng Cô, công tác tham mưu tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến tiến độ phát triển. Chủ tịch UBND xã Đinh Ngọc Hùng cho biết, địa phương xây dựng KPI (chỉ số đánh giá công việc) từ phòng, ban đến từng cá nhân, gắn với “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm” và kiểm tra hằng tuần. Cách làm này được triển khai trong bối cảnh địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, nhất là trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, dữ liệu đất đai và tài sản công.

Chân Mây - Lăng Cô có 34.000 thửa đất cần cập nhật dữ liệu. Xã huy động cả hệ thống chính trị, thành lập 22 tổ, phối hợp Mặt trận, đoàn thể, giáo viên, hợp tác xã để thực hiện, kể cả ban đêm. Quá trình triển khai không chỉ giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ, mà còn cho thấy những cách làm hiệu quả có thể đúc rút, đề xuất để áp dụng rộng hơn. Những kinh nghiệm phù hợp với địa phương vì thế trở thành cơ sở để thành phố nghiên cứu, nhân rộng.

Tại Phong Điền, thời gian qua, địa phương tập trung nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm như tiêu chí tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông và tài sản công. Từ thực tiễn địa phương, vừa qua, lãnh đạo phường đề nghị thành phố trong quý IV năm 2026 xây dựng “bản đồ tăng trưởng”, xác định rõ nguồn lực và mục tiêu, thay vì chỉ giao thêm chỉ tiêu.

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, tham mưu không bắt đầu từ những báo cáo mà từ việc nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng vấn đề và đề xuất giải pháp có thể thực hiện. Khi tiếng nói từ cơ sở được chuyển thành kiến nghị cụ thể, giúp cấp ủy có thêm cơ sở để quyết định, chỉ đạo và kiểm tra, đồng thời hạn chế việc để vướng mắc kéo dài mới xử lý.

Tham mưu phải đi trước một bước

Theo đồng chí La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính, tham mưu phải chủ động nắm việc, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tính toán nguồn lực và tiến độ phù hợp. Từ yêu cầu đó, Sở Tài chính chủ động tham mưu các nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu điều hành của thành phố.

Ở lĩnh vực ngân sách, trước khó khăn về kinh phí tại xã, phường, Sở Tài chính đề nghị địa phương báo cáo để rà soát, cân đối, bổ sung kịp thời. Với nguồn vốn quy hoạch, Sở tham mưu sử dụng linh hoạt nguồn lực hiện có, tính toán bổ sung để công việc không đình trệ. Sở cũng phối hợp rà soát quỹ đất, phấn đấu tạo nguồn thu từ đất trong những tháng cuối năm. Đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương đưa những quỹ đất đủ điều kiện ra đấu giá.

Tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, công tác tham mưu được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đến theo dõi dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tham mưu thực hiện Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chủ động nắm thông tin trên không gian mạng, kịp thời báo cáo, định hướng và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ thực tiễn công việc, Thường trực Thành ủy yêu cầu công tác tham mưu không chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng mà phải chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và theo dõi kết quả. Mỗi kế hoạch, chương trình phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; mỗi báo cáo, đề án, tờ trình phải làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khả thi.

Đáng chú ý, cơ quan tham mưu được yêu cầu mạnh dạn nêu chính kiến, khắc phục tình trạng “tham mưu an toàn”, ngại va chạm hoặc chỉ tổng hợp ý kiến mà thiếu đề xuất. Với những nhiệm vụ mới, khó, liên quan nhiều cơ quan, việc phối hợp thực hiện ngay từ đầu để sớm phát hiện vướng mắc và kịp thời tham mưu điều chỉnh.

Tại buổi làm việc thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế tháng 9/2026 vừa qua, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn kiểm tra số 230 của Bộ Chính trị cũng yêu cầu nâng cao vai trò tham mưu trong tình hình mới; chất lượng tham mưu phải bảo đảm tính linh hoạt, sáng tạo, khoa học.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, các cơ quan tham mưu cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động đi trước một bước; chuẩn hóa quy trình từ cơ sở lên cấp ủy, ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi tiến độ; phát huy vai trò người đứng đầu. Mỗi đề xuất phải sát thực tiễn, rõ nguồn lực và trách nhiệm chung, để quyết định đưa ra có cơ sở và khả năng thực hiện.

Bài, ảnh: ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
chất lượngtham mưucấp ủy Đảng
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